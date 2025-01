Les résultats de Swatch Group plombés par la Chine en 2024

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'horloger suisse Swatch Group a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires fondre en 2024 sous l'effet de la baisse de la demande en Chine et du recul des commandes de composants horlogers, a-t-il annoncé jeudi.

Le groupe suisse, propriétaire entre autres de Tissot, Longines et Omega, a fait état d'un bénéfice net inférieur aux attentes, divisé par quatre à 219 millions de francs suisses (231 millions d'euros), contre 890 millions de francs un an plus tôt.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 407 millions de francs.

Son chiffre d'affaires s'est également inscrit en deçà des attentes, à 6,7 milliards de francs, en baisse de 14,6%, a-t-il indiqué dans un communiqué. Les prévisions des analystes se situaient autour de 6,98 milliards de francs.

"La forte baisse de la demande de biens de consommation en Chine (y compris Hong Kong SAR et Macao SAR) et sur les marchés d'Asie du Sud-Est, fortement dépendants des touristes chinois, s'est poursuivie au cours du deuxième semestre 2024", a expliqué l'horloger suisse dans le communiqué.

"Le chiffre d'affaires dans ces régions importantes pour les marques du Groupe a globalement baissé d'environ 30%", a-t-il quantifié.

Le secteur du luxe a connu une année plus difficile en 2024 après trois années de forte expansion alors que la demande en Chine a souffert du ralentissement de l'économie, de la crise de l'immobilier et du chômage des jeunes.

Swatch Group, connu pour ses montres en plastique multicolores mais également propriétaire d'une quinzaine d'autres marques, est considéré comme une des entreprises les plus exposées à la Chine dans le secteur du luxe. La Chine, Hong-Kong SAR et Macao, représentaient "27%" de son chiffre d'affaires en 2024, a quantifié le groupe dans le communiqué.

Le groupe qui fournit aussi des composants horlogers à d'autres entreprises horlogères a également pâtit d'une baisse des commandes dans ce pan d'activités, a-t-il détaillé dans le communiqué.

Pour 2025, Swatch Group s'attend à "des améliorations substantielles du chiffre d'affaires" sur la base "des bonnes ventes réalisées en décembre en dehors de la Chine", précise le communiqué.

"La demande en Chine restera modérée", estime-t-il toutefois.

En 2024, les exportations horlogères suisses ont chuté de 2,8% à 25,9 milliards de francs, selon les statistiques de la fédération horlogère publiées séparément jeudi.