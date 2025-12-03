Les restes remis par le Hamas ne sont pas ceux des otages, dit Israël

Les services médico-légaux israéliens ont conclu que les restes remis mardi par le Hamas ne correspondaient pas aux deux derniers otages encore portés disparus à Gaza, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien.

Le Hamas avait transmis des restes décrits par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) comme ceux de l'un des deux derniers otages décédés encore présents à Gaza, conformément aux engagements pris dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu conclu en octobre avec l'appui des États-Unis.

Les forces israéliennes ont dit avoir envoyé pour analyse les restes qu'elles qualifiaient "d'éléments".

"Les éléments apportées hier pour examen depuis la bande de Gaza ne sont liées à aucun des otages décédés", a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Les Brigades Al Qods, la branche armée du mouvement palestinien Jihad islamique, ont affirmé mercredi qu'elles recherchaient le corps d'un otage dans le nord de Gaza, avec une équipe du CICR.

Elles n'ont pas précisé lequel des deux otages décédés était concerné.

Il s'agit de Ran Gvili, policier israélien, et de Sudthisak Rinthalak, ressortissant thaïlandais, tous deux enlevés lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché deux années de guerre dévastatrice à Gaza.

(Rédigé par Alexander Cornwell et Maayan Lubell à Jerusalem; Tala Ramadan et Nayera Abdallah à Dubaï, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)