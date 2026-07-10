Les responsables de la Fed s'inquiètent du risque d'inflation et envisagent des hausses de taux

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* Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed ne donne aucun message clair sur l'évolution des taux

* Les commentaires des responsables de la Fed sur l’inflation sont pour la plupart considérés comme "hawkish"

* Un analyste a perçu des accents accommodants concernant les anticipations d’inflation et les perspectives

par Ann Saphir et Howard Schneider

Le compte-rendu le plus succinct d’une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale depuis des années a néanmoins clairement montré à quel point les responsables de la banque centrale américaine restent préoccupés par l’inflation et comment ils réagiront probablement par des hausses de taux d’intérêt si celle-ci reste trop élevée pendant trop longtemps, mettant l’accent sur une vague imminente de rapports sur les prix dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient. Le compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 16 et 17 juin a révélé un clivage net entre, d’une part, un groupe de décideurs politiques largement satisfaits de maintenir les taux à leur niveau actuel et, d’autre part, un autre groupe considérant que des coûts d’emprunt plus élevés constituaient la voie à suivre.

Le cœur du compte-rendu, publié mercredi, portait sur une discussion autour de scénarios et de réponses politiques possibles, dont le plus clair semblait être le suivant: dans un scénario défavorable d’inflation persistante et s’étendant, la plupart des responsables de la Fed seraient prêts à réagir par des hausses de taux, tandis que dans un scénario favorable de baisse de l’inflation, la plupart d’entre eux seraient disposés à maintenir les taux inchangés ou, à terme, à les abaisser. "Je pense en effet (que le compte-rendu) a montré toute la richesse de ces scénarios", a déclaré jeudi le président de la Fed de New York, John Williams , lors d’une conférence organisée dans sa banque régionale de la Fed. "Certains aspects des perspectives d’inflation sont probablement un peu plus favorables, par exemple en ce qui concerne les droits de douane, voire les prix de l’énergie, selon la façon dont la situation évoluera. Mais il existe d’autres scénarios dans lesquels l’inflation est plus persistante et reste plus élevée, ce qui nécessiterait… un resserrement de la politique monétaire. Je pense que c’est la bonne façon d’envisager la situation."

"Je pense que le compte-rendu a en fait reflété, d’une certaine manière, une fonction de réaction collective, même s’il n’est pas conçu à cette fin", a-t-il ajouté.

La question de savoir si le ton modéré du dernier compte-rendu reflétait l’influence du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui mène notamment une révision de la communication de la banque centrale, a fait l’objet d’un débat parmi les économistes. Plusieurs ont noté l’absence d’une section sur la gestion des risques, qui était un élément récurrent sous l’ancien président de la Fed, Jerome Powell. Certains y ont néanmoins vu des signaux évidents .

"Le procès-verbal fournit l’articulation la plus claire à ce jour de la fonction de réaction de la Fed sous la présidence de Warsh, marquant un glissement d’un langage général sur la gestion des risques vers une élaboration de la politique monétaire explicitement fondée sur des scénarios", a écrit Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon, peu après la publication du document. "Selon nous, le Comité souhaite que les marchés prennent conscience qu’un resserrement supplémentaire reste une possibilité réelle si l’inflation s’avère plus tenace", a-t-il déclaré, tout en précisant qu’un ralentissement de l’inflation permettrait à une majorité de membres de se sentir à l’aise pour maintenir les taux inchangés.

Dans un commentaire complémentaire adressé à Reuters jeudi, Daco a déclaré: "Ce qui m’a frappé, c’est que cette discussion sur les scénarios n’était pas présentée comme une stratégie de gestion des risques. Elle visait plutôt à montrer le consensus entre les décideurs politiques quant à leur fonction de réaction face à différents scénarios, même si les avis sont partagés à parts égales entre les deux positions."

PEU, PLUSIEURS, LA PLUPART, "ANÉMIQUE"

Le compte-rendu de la réunion de juin donnait si peu d’indications sur l’évolution probable des taux d’intérêt qu’un économiste l’a qualifié de description "timorée" des projections que tous les responsables de la politique monétaire, à l’exception de Warsh, avaient soumises pour la réunion. Dans le compte-rendu de la réunion des 28 et 29 avril , "plusieurs" participants estimaient qu’une baisse des taux serait probablement appropriée "dès lors qu’il y aurait des indications claires que la désinflation est fermement rétablie ou si des signes solides d’un affaiblissement accru du marché du travail apparaissaient". En revanche, "une majorité" d’entre eux estimait qu’"un certain resserrement de la politique monétaire deviendrait probablement approprié" si l’inflation restait supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed. Le message était clair: le camp des partisans d’une baisse des taux s’amenuisait, les décideurs politiques se montrant plus ouverts à une hausse des taux.

Le graphique en "point plot" illustrant la trajectoire des taux, publié à l’issue de la réunion du mois dernier, montrait que cette évolution était achevée, les responsables politiques considérant désormais les hausses de taux comme bien plus probables que les baisses.

Mais il était difficile de discerner cette perspective dans le dernier compte-rendu, qui décrivait deux groupes se chevauchant manifestement: "la plupart" des participants envisageaient des scénarios dans lesquels l’inflation baisserait bientôt, auquel cas "presque tous" seraient favorables au maintien des taux ou à leur baisse; et "la plupart" envisageaient des scénarios où l’inflation resterait élevée, auquel cas "presque tous" seraient favorables à un resserrement de la politique monétaire.

"En résumé: si l’inflation recule, les taux pourraient baisser, mais si elle ne recule pas, les taux pourraient augmenter!", a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez J.P. Morgan, pour résumer les perspectives de politique monétaire dans un e-mail intitulé "Un procès-verbal timoré reflète des points de vue divisés".

Le compte-rendu de la réunion de juin a indiqué que les décideurs politiques restaient globalement dans le premier camp, notant que "les participants s’attendaient à ce que l’inflation reste élevée à court terme, puis commence à baisser à mesure que les effets des droits de douane et des hausses des prix de l’énergie s’estompent et que d’autres perturbations de l’offre liées à la fermeture du détroit d’Ormuz s’atténuent". Le compte-rendu de la réunion d’avril ne contenait aucune prévision générale concernant une baisse de l’inflation. "Cela suggère une confiance un peu plus grande dans le fait que les perturbations temporaires s’estomperaient" et que l’inflation serait plus faible à l’avenir, a écrit dans une note Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights.

Le compte-rendu publié cette semaine a également omis la remarque figurant dans celui de la réunion d’avril selon laquelle une "grande majorité" des participants estimait que le retour de l’inflation à 2 % prendrait plus de temps que prévu initialement. Enfin, alors que le compte-rendu de la réunion d’avril indiquait que la "plupart" des participants estimaient que les indicateurs d’inflation à long terme étaient stables, une "majorité" partageait cet avis dans le compte-rendu de la réunion de juin.

"Cela semble clairement plus accommodant", a écrit Sharif.

DONNÉES SUR L’INFLATION À VENIR Le compte-rendu de la réunion de juin a souligné l’importance des prochaines données sur l’inflation pour la décision relative à la trajectoire des taux, d’autant plus que les hostilités entre les États-Unis et l’Iran — un facteur clé de la récente flambée des coûts énergétiques et d’autres pressions sur les prix des matières premières — ont repris de plus belle cette semaine après une période de calme relatif.

La semaine prochaine sera marquée par la publication des rapports sur l’inflation des prix à la consommation et à la production pour le mois de juin, qui pourraient refléter un certain apaisement des pressions, les cours du pétrole étant revenus à des niveaux proches de ceux d’avant la guerre dans le cadre des négociations de cessez-le-feu. Toutefois, l’indice des prix à la consommation ayant progressé de 4,2 % sur l’année jusqu’en mai et les décideurs politiques s’inquiétant des signes d’une inflation croissante dans le secteur des services, il faudra peut-être encore un certain temps avant que les responsables de la Fed ne soient prêts à baisser la garde.

"J’ai passé une grande partie de ma carrière de décideur politique à insister sur l’importance de s’appuyer sur les données", a déclaré Williams jeudi. "Je n’ai pas changé d’avis. Je continue de penser que nous devons nous appuyer sur les données." La semaine prochaine marquera également la première comparution de Warsh devant le Congrès depuis qu’il a officiellement pris les rênes de la Fed fin mai. Il pourrait être confronté à des questions animées de la part des démocrates, notamment sur les mesures que la banque centrale compte prendre pour contenir l’inflation.