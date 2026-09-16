Les responsables de la Fed prévoient une nouvelle hausse des taux cette année

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(Ajoute les commentaires de Warsh, les réactions des analystes et le contexte aux paragraphes 8-9, 13, 15-16)

* Les prévisions de la Fed tablent sur une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année

* Les projections des responsables politiques repoussent la date de retour à une inflation de 2 %

* Les prévisions de la Fed tablent sur un marché de l'emploi solide pour les années à venir

par Michael S. Derby

Les responsables de la Réserve fédérale s’attendent à une nouvelle hausse des taux d’intérêt cette année, après avoir relevé les taux mercredi , et prévoient de les maintenir inchangés en 2027, selon les projections trimestrielles publiées à l’issue de leur dernière réunion de politique monétaire.

Dans le même temps, les responsables ont également revu à la hausse leurs prévisions d’inflation à court terme.

Ces prévisions ont été publiées alors que les responsables monétaires ont relevé le taux cible des fonds fédéraux d’un quart de point de pourcentage, le portant à 3,75%-4,00%, une décision largement attendue. Selon leurs nouvelles prévisions, les taux devraient redescendre en 2028 et le taux des fonds fédéraux se situer entre 3,50 % et 3,75 % en 2029.

En juin, les responsables de la Fed avaient prévu, dans leurs projections, une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage cette année et une baisse du même ordre en 2027.

Cette hausse des taux a été annoncée alors que les décideurs politiques sont aux prises avec une inflation qui reste obstinément élevée. Depuis la réunion des 16 et 17 juin, la situation n’a fait que se compliquer, les pressions sur les prix – alimentées en partie par la flambée des coûts énergétiques liée à la guerre au Moyen-Orient – s’étant accrues, ce qui a renforcé les craintes que l’inflation ne revienne pas en temps voulu à l’objectif de 2% fixé par la Fed.

Les responsables ont revu à la hausse leurs prévisions à long terme concernant le taux des fonds fédéraux, le portant à 3,2% contre 3,1% prévu en juin.

Les prévisions de la Fed indiquent également que les décideurs s'attendent désormais à une inflation globalement plus élevée pour cette année et au-delà.

Pour 2026, la prévision médiane de l’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), s’établissait à 3,7%, contre une projection de 3,6% en juin. Les responsables s’attendent toujours à ce que l’indice PCE s’établisse à 2,3% l’année prochaine, puis à 2,1% en 2028, contre une prévision de 2% en juin. Les responsables prévoient de ramener l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la Fed en 2029.

“Les risques d’inflation sont orientés à la hausse”, a déclaré le président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de politique monétaire de la banque centrale. Dans les prévisions, un indice mesurant l’incertitude des décideurs politiques en matière d’inflation a fait écho à son observation.

“LA DISPARITION DES COLOMBES”

Les prévisions de la Fed ont également fait état de perspectives de croissance et d’emploi globalement stables. La croissance du PIB devrait s’établir à 2,3% cette année, contre une prévision de 2,2% en juin, et à 2,4% en 2027. Le taux de chômage, qui s’établit actuellement à 4,1% en août, devrait se maintenir à 4,1% d’ici la fin de l’année et rester à ce niveau jusqu’en 2029.

Dix-huit des dix-neuf responsables de la politique monétaire ont soumis des prévisions concernant les perspectives de taux d’intérêt, ce qui suggère fortement que Warsh s’est abstenu, comme il l’avait fait en juin, de fournir des projections.

Le “dot plot” de la Fed, qui reflète les opinions des responsables de la politique monétaire, a montré que 16 d’entre eux s’attendent à une hausse des taux cette année, tandis que deux prévoient que les taux resteront stables.

“La caractéristique frappante du “dot plot” est la disparition des colombes”, ont déclaré les analystes d’Evercore ISI. “L’ancienne majorité modérée se range désormais derrière un ajustement modéré de type "faucon" en milieu de cycle — à leurs yeux, du moins, probablement à des fins de couverture des risques, bien que Warsh lui-même n’ait pas utilisé le terme de "couverture des risques" et ait préféré un cadrage plus "faucon"”, ont-ils ajouté.

Les prévisions de la Fed font face à un avenir incertain, la banque centrale s’étant engagée dans un processus formel visant à évaluer des changements sur un large éventail de fronts, notamment la manière dont elle communique et prend en compte les données qu’elle utilise pour définir sa politique monétaire.

Lors de sa conférence de presse d’après-réunion, Warsh a également semblé prendre ses distances par rapport à l’ensemble de l’exercice de prévision.

Après avoir exposé certains détails des projections, il a déclaré: “Ce ne sont pas mes prévisions. Ce sont celles de mes 18 collègues, et j’ai essayé de vous les présenter fidèlement. Mon rôle n’est pas de donner d’indications prospectives.”