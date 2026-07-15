Les responsables de la BCE adoptent un ton mesuré concernant les risques liés aux prix, mais appellent à la vigilance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoutent les responsables Cipollone et Kocher)

Les responsables de la Banque centrale européenne ont appelé mercredi à la vigilance dans la fixation des taux d’intérêt, mais se sont abstenus de préconiser un resserrement de la politique monétaire, soulignant que les effets d’inflation de second tour tant redoutés ne s’étaient pas encore matérialisés.

La BCE a relevé ses taux en juin et pourrait encore prendre cette mesure cette année, mais certains signaux indiquent qu’une deuxième hausse n’est pas urgente et pourrait ne pas intervenir en juillet, même si les cours du pétrole remontent à nouveau.

S'exprimant le dernier jour avant que la banque n'entre dans une période de silence en vue de la réunion du 23 juillet, Piero Cipollone, membre du conseil d'administration, et Martin Kocher, gouverneur de la banque centrale autrichienne, ont tous deux déclaré qu'il n'y avait pour l'instant aucun signe d'effets de second tour.

La BCE ne peut pas faire grand-chose pour empêcher la hausse des cours du pétrole, mais sa politique de taux d’intérêt peut ralentir ou empêcher le choc inflationniste initial de se répercuter sur l’ensemble de l’économie, ce qui ferait grimper les anticipations d’inflation et entraînerait des revendications salariales excessives.

“Pour l’instant, nous accordons une attention particulière aux effets indirects de la guerre au Moyen-Orient sur les prix et aux éventuels effets de second tour. Nous ne constatons actuellement aucun effet de second tour, mais nous devons également aligner notre politique monétaire sur les anticipations d’inflation”, a déclaré Kocher au journal financier allemand Börsen-Zeitung.

Cipollone, s’exprimant à Ouest-France, a tenu des propos similaires, affirmant que la BCE n’avait pas détecté de hausse dangereuse des anticipations d’inflation ni de renforcement des revendications salariales.

Les marchés avaient largement écarté la possibilité d’une hausse en juillet lorsque les cours du pétrole ont fortement chuté au début du mois et n’envisagent toujours qu’une probabilité sur cinq d’une hausse la semaine prochaine, même après que les cours du pétrole sont repassés au-dessus de 85 dollars le baril.

Les investisseurs anticipent toutefois deux nouvelles hausses des taux d’ici au printemps prochain, celle de septembre étant considérée comme déjà entièrement prise en compte.

“La reprise des conflits militaires au Moyen-Orient et la nouvelle hausse des cours du pétrole soulignent que la situation reste extrêmement volatile et que l’incertitude est tout aussi élevée”, a déclaré Joachim Nagel, président de la Bundesbank, dans un communiqué transmis par e-mail.

“Il reste conseillé de réagir avec prudence, mais d’agir avec détermination si nécessaire”, a-t-il ajouté. “La politique monétaire maintiendra sa vigilance.”