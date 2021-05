Les Républicains, un parti inutile pour une majorité de Français

La bataille des régionales en Paca ne semble pas profiter à la droite. Alors que l'alliance entre Renaud Muselier et LREM dans la région fait tanguer Les Républicains, un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et France Info vient instiller le doute dans les têtes des responsables du parti de droite. À moins d'un an de l'élection présidentielle, 65 % des Français estiment que Les Républicains n'ont plus d'utilité dans le paysage politique.

Sébastien Le Fol - Lettre ouverte à la droiteCette majorité de Français estime d'ailleurs que le parti gaulliste pourrait tout aussi bien rallier LREM ou le RN. Pire encore, une partie non négligeable (34 %) des sympathisants LR partage ce constat. D'ailleurs, 58 % d'entre eux se disent favorables à des alliances LR-LREM, comme en Paca, et 48 % à des rapprochements avec le RN.

Un lien réel avec LREM

Autre enseignement de cette enquête : le lien entre LR et LREM est prégnant pour une majorité de Français. Ainsi, 51 % des personnes interrogées valident la proximité entre les deux partis. Une proportion qui s'élève à 78 % chez les sympathisants LREM et à 58 % chez les sympathisants LR. Cette proximité est particulièrement visible sur les questions économiques (50 %) et la protection sociale (46 %), mais moins sur l'insécurité (39 %) ou l'immigration (34 %). Concernant le RN, 41 % des Français jugent la proximité avec LR effective, dont 32 % chez les

