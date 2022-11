Les Républicains : candidat à la présidence, Aurélien Pradié se prononce pour l'interdiction du voile "peut-être même dans l'espace public"

Il a également répété son souhait de rétablir l'uniforme dans les établissements scolaires afin de ne "pas céder face notamment à l'islamisme qui entre dans nos écoles".

Aurélien Pradié à La Ciotat, le 17 septembre 2022. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Il est prêt à mener la "guerre idéologique" pour permettre aux femmes de s'émanciper. Candidat à la présidence des Républicains, Aurélien Pradié, s'est prononcé mardi 8 novembre pour l'interdiction du foulard islamique "peut-être même dans l'espace public", convaincu qu'"aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile".

"Je suis pour l'interdiction du voile peut-être même dans l'espace public", a déclaré le député du Lot sur le plateau de France 2 , assurant avoir "beaucoup travaillé" sur cette question. Pour lui, "aujourd'hui, la guerre idéologique et politique, elle se mène y compris par le vêtement, la République ne doit plus reculer" , évoquant sa "conviction profonde qu'aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile".

Outsider dans la course à la présidence

"La République, c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper, je ne suis pas convaincu et je suis même convaincu que le voile n'est pas ce qui permet de s'émanciper ", a-t-il ajouté.

Celui qui fait figure d'outsider pour prendre la tête de LR, face à Éric Ciotti et Bruno Retailleau, a en outre répété son souhait de rétablir l'uniforme dans les établissements scolaires afin de ne "pas céder face notamment à l'islamisme qui entre dans nos écoles".

Interrogé sur l'élection samedi de Jordan Bardella à la tête du RN, Aurélien Pradié a estimé être celui des trois candidats qui peut "le mieux lui tenir tête" et a rappelé qu' il serait "un adversaire résolu du Rassemblement national" .