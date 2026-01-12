Les rénovations du bâtiment de la Fed au centre du conflit entre Trump et Powell : Cinq choses à savoir

L'administration Trump menace d'engager des poursuites pénales contre le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour des dépassements de coûts au siège de la banque centrale américaine à Washington, dernier coup de boutoir de Trump contre Powell et une Fed qu'il veut voir baisser les taux d'intérêt de façon spectaculaire.

Le coût de la rénovation des deux bâtiments historiques de la Fed, qui dure depuis des années, a dépassé les estimations initiales et a constitué, au début de l'année, un nouveau point de pression pour M. Trump contre M. Powell.

Voici cinq choses à savoir sur le projet:

Quels sont les bâtiments que la Fed rénove et qui ont attiré l'attention de M. Trump?

Il s'agit de l'Eccles Building, construit entre 1935 et 1937 pour accueillir le siège de la Fed, et du Constitution Avenue Building de 1951, achevé en 1932 pour le Service de santé publique des États-Unis et utilisé au fil des ans à diverses fins, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale pour abriter les chefs d'état-major combinés. En 2018, il a été transféré par la première administration Trump à la Fed pour permettre une rénovation qui remettrait "un bâtiment vacant dans un usage productif, permettrait au Conseil de la Réserve fédérale de consolider plusieurs baux et entraînerait des économies pour les contribuables." Le bâtiment de 1951 de Constitution Avenue est inscrit au Registre national des lieux historiques.

Quel est le dépassement du budget?

Au milieu de l'année 2025, Russell Vought, directeur de l'Office of Management and Budget, a déclaré que le dépassement de coût était de "700 millions de dollars et ce n'est pas fini" Le budget de la Fed montre que le coût actuel du projet est estimé à 2,46 milliards de dollars, contre 1,88 milliard en 2024, soit une différence d'environ 580 millions de dollars. Les données budgétaires de la Fed pour 2025 ne sont pas encore disponibles.

Le document indique également que la Fed a supprimé la rénovation prévue d'un troisième bâtiment, réduisant ainsi les coûts d'environ 510 millions de dollars.

Pourquoi le budget est-il dépassé?

Il y a trois raisons à cela: des coûts de main-d'œuvre et de matériaux plus élevés que prévu, des modifications de conception visant à préserver les bâtiments historiques et leur apparence, et des problèmes imprévus tels que la contamination du sol par le plomb et des quantités d'amiante plus importantes que prévu.

Comprennent-ils des éléments somptueux?

Construits il y a près d'un siècle et jamais rénovés, les bâtiments ont nécessité de nouvelles infrastructures de plomberie, d'électricité, de chauffage, d'eau et autres, ainsi qu'une mise à niveau pour permettre l'accès aux personnes handicapées, un sous-sol pour l'un des bâtiments et une annexe pour l'autre afin de disposer de suffisamment d'espace pour le personnel en place qui occupe actuellement d'autres bureaux loués.

Il n'y a pas d'ascenseur réservé aux gouverneurs ni de salle à manger VIP, précise la Fed, et une nouvelle pièce d'eau prévue dans les plans initiaux de rénovation de la Constitution de 1951 a été supprimée. Il n'y a pas de "jardins en terrasse sur les toits", comme l'affirme Vought. L'un des bâtiments dispose d'une pelouse au niveau du sol qui sert également de toit à un parking souterrain, que les documents de planification qualifient de "terrasse-jardin" Les plans font également référence à des "toits végétalisés" utilisés pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales et l'efficacité des bâtiments.

Qu'en est-il de la supervision du projet?

La loi confère à la Fed le pouvoir de déterminer ses dépenses en matière de projets d'investissement. Son bureau de l'inspecteur général reçoit des rapports mensuels sur le projet, a effectué un examen en 2021 et est maintenant chargé d'effectuer un nouvel examen .

La Fed a consulté un certain nombre d'organismes de planification, dont la Fine Arts Commission et la National Capital Planning Commission, sur la conception et le développement du projet. La Fed affirme qu'elle a apporté quelques modifications aux plans initiaux pour économiser de l'argent, mais que ces modifications n'étaient pas substantielles.