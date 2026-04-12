Les régulateurs financiers britanniques s'empressent d'évaluer les risques du dernier modèle d'IA d'Anthropic, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le Financial Times a rapporté dimanche que les régulateurs financiers britanniques organisent des discussions urgentes avec l'agence gouvernementale de cybersécurité et les grandes banques afin d'évaluer les risques posés par le dernier modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic.

Des responsables de la Banque d'Angleterre, de la Financial Conduct Authority et du Trésor britannique sont en pourparlers avec le National Cyber Security Centre afin d'examiner les vulnérabilités potentielles des systèmes informatiques critiques mises en évidence par le dernier modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, selon le journal.

Des représentants des principales banques, assurances et bourses britanniques devraient être informés des risques de cybersécurité posés par le modèle, Claude Mythos AVANT-PAPIER, lors d'une réunion avec les régulateurs au cours des deux prochaines semaines, a déclaré le journal , citant deux personnes informées des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Anthropic n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters, tandis que la BoE a refusé de commenter et que le Trésor, le NCSC et la FCA n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Cette décision fait suite à une réunion convoquée par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avec les principales banques de Wall Street sur le potentiel de cyber-risque du modèle, a rapporté Reuters vendredi, citant deux sources.

La startup d'IA a déclaré que le modèle était déployé dans le cadre du "Project Glasswing ", une initiative contrôlée dans laquelle des organisations sélectionnées sont autorisées à utiliser le modèle inédit Claude Mythos AVANT-PAPIER à des fins de cybersécurité défensive.

Dans un billet de blog publié au début du mois, la startup a déclaré que le modèle avait déjà identifié des "milliers" de vulnérabilités majeures dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs web et d'autres logiciels largement utilisés.