Les puissances nucléaires n'ont jamais consacré autant d'argent à leurs arsenaux, révèle une étude

Washington a dépensé plus que tous les autres pays réunis, consacrant 69,2 milliards de dollars rien qu'en 2025 aux armes nucléaires.

Une maquette de bombe nucléaire à Moscou, en Russie. (illustration) ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

C'est "une nouvelle course aux armements nucléaires" qui s'annonce, s'est inquiété mardi 9 juin une coalition d'ONG, selon laquelle les puissances nucléaires ont dépensé près de 119 milliards de dollars pour leurs arsenaux, un chiffre record et en hausse de 19%. L'étude évoque une tendance appelée à se poursuivre pendant des décennies.

Selon un rapport de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), les neuf États dotés de l'arme nucléaire (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Israël, Pakistan et Corée du Nord) ont dépensé, pour leurs arsenaux, près de 17 milliards de dollars de plus l'an dernier qu'en 2024.

Sur fond de tensions géopolitiques croissantes, "une nouvelle course aux armements nucléaires s'annonce" et qui devrait durer "des décennies", met en garde l'ICAN dans son rapport.

Les hausses spectaculaires des dépenses, associées aux craintes que l'intelligence artificielle ne risque d'accélérer la prise de décision concernant l'utilisation des armes nucléaires, sont profondément inquiétantes, selon Susi Snyder, directrice des programmes de l'ICAN et co-autrice du rapport. "Je suis terrifiée", a-t-elle déclaré à l' AFP .

L'étude montre que tous les États dotés de l'arme nucléaire ont augmenté leurs dépenses l'an dernier.

Washington a dépensé plus que tous les autres pays réunis, consacrant 69,2 milliards de dollars rien qu'en 2025 aux armes nucléaires –soit 12,4 milliards de plus qu'en 2024. Viennent ensuite la Chine, dont les dépenses sont estimées à 13,5 milliards de dollars, le Royaume-Uni (12,6 milliards) et la Russie (9,5 milliards).

États-Unis, Chine, Royaume-Uni et Russie : 470 milliards en 5 ans

Selon l'ICAN, organisation qui s'est vu décerner le prix Nobel de la paix 2017, ces neuf États ont dépensé au cours des cinq dernières années un total de plus de 470 milliards de dollars pour leurs arsenaux.

Ces investissements devraient continuer à croître. En examinant les projections de dépenses à long terme, l'ICAN a mis en lumière des plans au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis prévoyant d'investir des milliards de dollars dans le développement et la maintenance de ces systèmes d'armes jusqu'à la fin du siècle.

Selon l'organisation, d'autres pays introduisent eux aussi de nouveaux systèmes d'armes appelés à avoir une longue durée de vie. Le rapport souligne que les futurs missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Sentinel prévus par les États-Unis devraient rester en service au-delà de 2100, tandis que l'augmentation de la production américaine de noyaux atomiques en plutonium laisse penser que les ogives nucléaires conserveront leur viabilité jusqu'en 2120.

L'effort financier sera considérable, les États-Unis devant consacrer près de 1.000 milliards de dollars à leur arsenal nucléaire sur la seule décennie 2025-2034 , selon le rapport.

Ce que les puissances nucléaires ont dépensé en 2025 pour leurs arsenaux "aurait pu financer 32 ans du budget de fonctionnement de l'ONU", a souligné Susi Snyder, ajoutant qu'une seule journée de dépenses en armements nucléaires aurait pu assurer la sécurité alimentaire de plus de deux millions de personnes l'an dernier.

Au lieu d'assurer des services essentiels, comme les soins de santé, ces États ont investi dans "un arsenal qu'ils savent ne pas pouvoir utiliser sans commettre un crime de guerre ", a déclaré Susi Snyder.