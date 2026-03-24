Les pubs de Prague font le plein avant l’arrivée des Irlandais

Céad Míle Fáilte ! Bienvenue ! Les pubs de Prague remplissent leurs fûts avant l’arrivée des Irlandais . Ce jeudi, la Tchéquie reçoit l’Irlande en demi-finale de barrages pour la Coupe du monde. L’Irlande n’a plus joué de Mondial depuis 2002, cette rencontre est donc considérée par certains Irlandais comme l’une des plus importantes de l’histoire récente des Boys in Green .

Pour cela, ils seront nombreux à faire le déplacement. 1024 places précisément étaient disponibles pour des visiteurs qui étaient pourtant 6000 à demander un précieux ticket. Si les chanceux seront au stade, d’autres supporters feront le déplacement afin de trouver une place à la dernière minute ou tout simplement profiter de l’ambiance en ville et peut-être finir banjaxed .…

EA pour SOFOOT.com