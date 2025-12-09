 Aller au contenu principal
Les proprios du PSG s'offrent un club belge
09/12/2025 à 15:50

La réserve du PSG débarque en Belgique.

Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) a annoncé le futur rachat du club belge KAS Eupen, actuel 7 e de deuxième division et seul club professionnel de la communauté germanophone du pays. Eupen était déjà sous pavillon qatari depuis 2012, puisqu’il était jusqu’ici la propriété de l’Aspire Zone Foundation, qui se servait du club comme tremplin pour ses jeunes talents.…

Sport
