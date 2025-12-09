Les proprios du PSG s'offrent un club belge
La réserve du PSG débarque en Belgique.
Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) a annoncé le futur rachat du club belge KAS Eupen, actuel 7 e de deuxième division et seul club professionnel de la communauté germanophone du pays. Eupen était déjà sous pavillon qatari depuis 2012, puisqu’il était jusqu’ici la propriété de l’Aspire Zone Foundation, qui se servait du club comme tremplin pour ses jeunes talents.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
