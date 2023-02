Les projets d’investissements étrangers en France battent des records

C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le nombre de projets d'investissements étrangers en France a progressé de 7 % en 2022, pour atteindre 1 725 décisions d'investir. Il s'agit d'un nouveau record, après celui de l'an passé.

Business France, l'agence gouvernementale chargée de promouvoir le site France à l'étranger, ajoute que ces projets ont permis la création ou le maintien de 58 810 emplois, un chiffre en hausse de 31 % sur un an si l'on tient compte des CDI intérimaires, principalement créés par les sociétés Manpower et Randstad. « Hors CDI intérimaires, les emplois induits ont augmenté de 7 % en 2022 », précise Business France dans son communiqué.

Les États-Unis ont repris l'an dernier la tête du classement devant l'Allemagne, avec 280 projets contre 256 venus d'outre-Rhin. Et les investisseurs américains sont de loin en tête en nombre d'emplois maintenus ou créés, avec 29 % du total, contre seulement 12 % pour les projets allemands.

Dans un tweet, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué cette « année record », se félicitant que « la France attire plus que jamais et crée des emplois ». « La politique conduite depuis six ans porte ses fruits ! » estime-t-il.

Un grand nombre d'extensions de sites

Dans le détail, les créations d'établissements comptent pour la moitié des projets d'investissement, mais seulement pour 29 % des emplois créés, tandis que

... Source LePoint.fr