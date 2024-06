Les programmes économiques du RN et du NFP : le grand bêtisier

Sur le spectre politique, le Rassemblement national (RN) et le Nouveau Front populaire (NFP) sont diamétralement opposés. Mais en lisant les propositions économiques de ces deux blocs, difficile de ne pas voir les ressemblances. Comme l'écrit dans une récente note Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet de conseil Asterès, « les deux formations politiques développent une vision de l'économie assez similaire dans sa conception d'ensemble. Toutes deux défendent l'idée d'une économie française repliée sur elle-même, sur une stimulation par la dépense publique et par un bouclage budgétaire illusoire et reflétant leurs obsessions respectives » .

L’application du programme de 2022 de Marine Le Pen creuserait de près de 100 milliards d’euros le déficit, selon le chiffrage de l’Institut Montaigne. Le programme du NFP est chiffré à 125 milliards entre 2024 et 2025. Certes, le macronisme n’a pas été un modèle en matière de dépenses publiques… En sept ans, l’endettement a gonflé de 1 000 milliards d’euros, la note de la France a été dégradée fin mai par Standard & Poor’s, et Bruxelles vient de placer le pays en procédure de déficit excessif.

Banqueroute, mode d'emploiMais le problème ne vient pas seulement des dépenses : les programmes du RN et du NFP se caractérisent surtout par une accumulation de solutions… « de bon sens ». En apparence seulement. Des soucis de pouvoir d'achat ?