Les principaux thèmes des élections de mi-mandat aux États-Unis

Un électeur américain vote par anticipation à Wheaton, dans l'Illinois, le 25 septembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

La guerre en Iran, le coût de la vie, l'intelligence artificielle ou encore l'immigration : autant de thématiques qui agitent la campagne des élections de mi-mandat aux États-Unis et devraient peser dans l'isoloir le 3 novembre.

Tour d'horizon, à une semaine du scrutin.

Le coût de la vie, un leitmotiv

Assurément, le sujet numéro un de ces élections, le coût de la vie, est sur les lèvres de tous les candidats, démocrates comme républicains.

En 2024, Donald Trump avait fait campagne en martelant que l'inflation était trop haute, mettant en cause son rival, le président sortant Joe Biden.

Un client d'un supermarché de Manhattan, à New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Mais près de deux ans après son retour à la Maison Blanche, le milliardaire républicain n'a pas réussi à dompter la hausse des prix, que ce soit sur le front du logement, de l'alimentation ou de l'énergie.

Pire, sa guerre commerciale lancée à coups de droits de douane contre le reste du monde, y compris des alliés des États-Unis, a aggravé la situation.

Dans un sondage CBS News publié lundi, plus de la moitié des électeurs américains interrogés estiment que leur situation financière s'est empirée en raison de la politique économique de Donald Trump.

Une impopulaire guerre en Iran

Le conflit contre l'Iran, décidé par Donald Trump au côté d'Israël, n'a jamais suscité de véritable adhésion aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump assiste à l'arrivée du cercueil d'un soldat tué dans les opérations au Moyen-Orient, sur la base aérienne de Dover (Delaware), le 22 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Dans les premiers jours de la guerre, près de 40% des Américains interrogés disaient soutenir la guerre, tandis que 49% s'y opposaient, selon une moyenne de sondages assemblée par l'expert Nate Silver.

Aujourd'hui, ils ne sont que 35% à la soutenir quand plus de 55% affirment leur opposition.

La flambée des prix des hydrocarbures, provoquée entre autres par le blocus iranien du détroit d'Ormuz, n'est pas étrangère à cette désaffection populaire. Et un sondage de l'université Emerson plaçait en septembre ce conflit tout en haut des sujets décisifs pour les électeurs au moment de voter.

Immigration, entre promesse tenue et excès

Alors que Donald Trump avait fait campagne sur la promesse d'expulser à tour de bras les immigrés en situation irrégulière, la question se révèle plus complexe, en raison notamment de comportements perçus comme excessifs de la police de l'immigration, l'ICE.

Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) emmènent un détenu à Ventura, en Californie, le 27 juillet 2026 ( AFP / Blake Fagan )

Si le président républicain a réussi son pari de stopper les flux de migrants à la frontière avec le Mexique, l'opinion est divisée: selon un sondage Fox News début octobre, 43% des Américains interrogés approuvent la manière dont Donald Trump traite le dossier de l'immigration, alors que 56% sont en désaccord.

Une enquête fin septembre de l'institut Marist montre en outre que les électeurs font désormais plus confiance aux démocrates qu'aux républicains en la matière, un changement radical par rapport à 2024.

Pouvoir et corruption

Les élections de mi-mandat constituent traditionnellement un référendum sur le locataire de la Maison Blanche, et Donald Trump ne fait pas exception cette année.

De gauche à droite, Donald Trump Jr, son épouse Bettina Trump, Eric Trump, et Donald Trump assistent à la présentation du trophée de l'Open irlandais de golf, au Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg (Irlande), le 13 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Mais, alors que les présidents sont d'habitude discrets lors de la campagne des "midterms", le milliardaire octogénaire a pris le contrepied et a demandé à ses partisans de faire comme s'il était sur le bulletin de vote le 3 novembre.

Donald Trump connaît pourtant une cote de popularité au plus bas et nombreux sont ceux à demander plus de gardes-fous face à sa présidence omnipotente.

Les questions d'éthique dans le gouvernement figurent même désormais parmi les préoccupations principales des électeurs, selon un sondage du Pew Research Center.

Les démocrates ont promis qu'en cas de majorité au Congrès, plusieurs enquêtes seraient lancées sur Donald Trump et ses proches, accusés d'utiliser la Maison Blanche pour s'enrichir.

Inquiétudes sur l'IA

L'intelligence artificielle arrive sur la scène électorale cette année pour la première fois.

Un chantier de construction d'un centre de données à Stone Ridge, en Virginie, le 12 août 2026 ( AFP / Brendan Smialowski )

Près de la moitié des Américains interrogés par Pew disent être très inquiets du rôle de l'IA dans l'économie.

La construction frénétique de centres de données, nécessaires au développement de la technologie, préoccupe aussi fortement. En premier lieu en raison de leur consommation d'énergie vorace, qui se traduit par une hausse des factures d'électricité pour les habitants voisins de ces "data centers".

Autres sujets

Un homme tient une affiche contre la participation des personnes transgenres aux compétitions sportives féminines devant la Cour suprême américaine, à Washington, le 13 janvier 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Les guerres culturelles sont moins évoquées que lors de campagnes électorales passées, mais elles conservent un poids non négligeable.

Les républicains en particulier produisent de nombreuses publicités pour attaquer les démocrates et leur défense des personnes transgenres, par exemple sur leur participation aux compétitions féminines.

D'autres thèmes ont presque disparu, comme le droit à l'avortement ou la lutte contre le réchauffement climatique.