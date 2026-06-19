Les premiers utilisateurs de Mythos d'Anthropic continuent d'y avoir accès malgré un ordre américain, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées d'un article de Bloomberg et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Certaines entreprises sélectionnées très tôt par Anthropic pour tester le modèle d’IA Mythos ont conservé leur accès à une version préliminaire du système, malgré un ordre du gouvernement américain qui a entraîné la fermeture totale des autres versions, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Le créateur de Claude avait limité l’accès à Mythos Preview à environ 200 organisations, dont le gouvernement américain, dans le cadre de son programme Glasswing, après que le modèle eut identifié des milliers de failles logicielles.

Une version moins puissante de Mythos a été rendue publique, puis désactivée suite aux directives de contrôle des exportations de Washington visant à suspendre l’accès à tous les ressortissants étrangers pour des raisons de sécurité nationale.

Des entreprises telles que Dragos et Cisco Systems ont confirmé à Bloomberg News qu’elles avaient conservé l’accès à Mythos Preview. Le rapport de Bloomberg précise qu’on ne savait pas immédiatement comment Anthropic déterminait l’accès des différents membres de Glasswing.

Anthropic, Cisco et Dragos n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter en dehors des heures de bureau lorsqu’ils ont été contactés par Reuters.

L’agence européenne de cybersécurité ENISA, qui avait été invitée à rejoindre Glasswing avant la décision de blocage du gouvernement américain, a été informée vendredi qu’elle n’y aurait plus accès, ajoute le rapport.

L’ENISA n’était pas immédiatement joignable pour commenter en dehors des heures de bureau lorsque Reuters l’a contactée.

Les relations entre Anthropic, qui s’apprête à entrer en bourse, et le gouvernement se sont rompues cette année après que l’entreprise a refusé d’autoriser l’armée américaine à utiliser ses modèles d’IA pour la surveillance intérieure et les systèmes d’armes entièrement autonomes.