Les plus gros diamants bruts découverts dans le monde

Le diamant découvert dans une mine du Botswana, dévoilé jeudi par la compagnie Lucara, serait avec ses 2.492 carats (498 grammes) le deuxième plus gros diamant brut jamais trouvé dans la terre, selon le gouvernement de ce pays et plusieurs experts. Voici les principales découvertes de pierres de taille exceptionnelle connues depuis 130 ans dans le monde (1 carat correspond à 0,2 gramme).

Le diamant "Sewelo", exposé à Paris, en 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Cullinan", record historique

Le record du plus gros diamant brut découvert au monde est détenu par le légendaire "Cullinan" de 3.106 carats (621 grammes). Trouvé en 1905 à Cullinan près de Pretoria, en Afrique du Sud, il a été offert par le gouvernement sud-africain au roi Edouard VII pour les joyaux de la Couronne britannique.

Le diamant brut, de couleur blanche et mesurant 10 cm sur 6,5 cm, a produit pas moins de neuf pierres principales, 96 brillants et neuf fragments bruts. Les deux plus gros morceaux, 530 carats (le Cullinan I) et 317 carats, ornent respectivement le sceptre et la couronne royale, tous deux exposés à la Tour de Londres.

"Sewelo"

Une pierre de 1.758 carats a été extraite en 2019 au Botswana par la compagnie minière canadienne Lucara et baptisée Sewelo, ce qui signifie "découverte rare" dans la langue tswana.

Gros comme une balle de tennis, le diamant a été acheté par la maison Louis Vuitton, marque-phare du géant français du luxe LVMH, pour un prix non divulgué.

"Lesedi La Rona"

Découvert en novembre 2015, également par Lucara au Botswana, le diamant de 1.109 carats baptisé "Lesedi La Rona" ("notre lumière" en tswana) a été acheté par le joaillier britannique Laurence Graff pour 53 millions de dollars en septembre 2017.

Autres découvertes au Botswana

D'autres diamants bruts hors norme ont été découverts ces quatre dernières années au Botswana, par Lucara (1.174 carats en juin 2021, 1.080 carats en août 2023 et 998 carats en novembre 2020) et par l'entreprise Debswana, détenue conjointement par le gouvernement et le diamantaire sud-africain De Beers (1.098 carats en juin 2021).

"Excelsior"

Le diamant brut de 995 carats a été trouvé en 1893 dans la mine de Jagersfontein en Afrique du Sud. Faute d'acheteur, la pierre, légèrement bleutée et de très belle qualité malgré quelques taches noires internes, fut taillée en 1903 en 21 diamants, le plus gros ne pesant plus alors que 69,68 carats. Ce dernier a été acheté en 1996 par le joaillier Robert Mouawad.

"Etoile de Sierra Leone"

La pierre de 969 carats a été découverte en 1972, le jour de la Saint Valentin, dans la région de Koidu, en Sierra Léone. Achetée par le célèbre joaillier américain Harry Winston, la pierre brute a été coupée en 17 petits diamants dont le plus gros, taillé en forme de poire, pèse 53,96 carats.

Au Lesotho

La société minière britannique Gem Diamonds a annoncé en janvier 2018 avoir extrait au Lesotho un diamant de 910 carats. Ce diamant d'une pureté exceptionnelle était selon la compagnie le plus gros alors extrait de la mine de Letseng.

"Incomparable"

C'est dans un tas de gravats provenant d'une ancienne mine en République démocratique du Congo que la pierre de 890 carats a été trouvée par une jeune fille dans les années 1980. Après être passée entre les mains de divers marchands de diamants, la pierre a été finalement achetée par le détaillant de bijoux américain Zale Corporation et la taille l'a réduite à 407,5 carats.