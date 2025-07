Les pires séances de tirs au but de l’histoire du foot

Ce jeudi, l’Angleterre a éliminé la Suède en quarts de finale de l’Euro féminin au bout d’une séance de tirs au but improbable (neuf tirs manqués). De quoi nous donner l’idée d’un worst of tirobs.

→ Suède-Angleterre (2-2, 2-3 tab) – Euro féminin 2025

On commence par le plus récent : quatorze tirs, neuf non transformés entre la Suède et l’Angleterre en quarts de l’Euro 2025, disputé ce jeudi soir. Un spectacle loufoque notamment permis par les prestations des gardiennes Jennifer Falk et Hannah Hampton, autrices d’horizontales solides (sur des tirs franchement pas convaincants, disons-le). Falk, malheureusement, avait d’ailleurs la balle de la qualification mais l’a envoyée dans les nuages, relançant ainsi les Anglaises, qui n’en demandaient pas tant. La Suède a donc réussi l’exploit de faire gagner une séance de tirs au but à la perfide Albion. Sacrebleu.

<iframe loading="lazy" title="Suède - Angleterre : Une remontada et une folle séance de tirs au but ! (résumé I Euro féminin 2025)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qrdypYmGk1g?start=637&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com