Danilo ne viendra finalement pas à l'OL

Marinákis X Olympique Lyonnais : it’s over .

Non, l’Olympique lyonnais ne se fera plus douiller par Nottingham Forest, du moins sans rien dire. Les Gones ne vont plus connaître le bonheur de mettre des 20 millions par-ci et par-là comme ils en avaient pris l’habitude avec les Anglais. John Textor ayant perdu son pied à terre français, il va maintenant pouvoir pleinement se concentrer sur ses ambitions brésiliennes. Parti pour être vendu pour plus de 20 millions d’euros à l’OL, Danilo ne rejoindra finalement pas la France mais bien le Brésil , comme annoncé par Globo .…

RFP pour SOFOOT.com