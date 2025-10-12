 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Pays-Bas étrillent la Finlande
information fournie par So Foot 12/10/2025 à 19:56

Les Pays-Bas étrillent la Finlande

Les Pays-Bas étrillent la Finlande

Pays-Bas 4-0 Finlande

Buts : Malen (8 e ), Van Dijk (17 e ), Depay (38 e , sp), Gakpo (84 e ) pour les Oranje

Oranje et des espoirs.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Îles Féroé signent un exploit
    Les Îles Féroé signent un exploit
    information fournie par So Foot 12.10.2025 20:22 

    Deux résultats positifs consécutifs, qui l’aurait cru ? Auteurs de la plus belle campagne de qualifications pour une Coupe du monde de leur histoire, les Îles Féroé avaient déjà signé une victoire de poids devant le Monténégro ce jeudi en inscrivant quatre buts ... Lire la suite

  • Selon Ibrahima Konaté, « l’entourage fait 60 % d’une carrière »
    Selon Ibrahima Konaté, « l’entourage fait 60 % d’une carrière »
    information fournie par So Foot 12.10.2025 19:21 

    La définition d’une gestion de carrière saine. Malgré son forfait avec les Bleus, Ibrahima Konaté ne va pas avoir le temps de s’ennuyer. Le défenseur de 26 ans est devenu, en parallèle de sa carrière de footballeur, chroniqueur pour le quotidien Ouest France . ... Lire la suite

  • Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé
    Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 12.10.2025 18:41 

    Le retour du fils prodigue. Toujours en rééducation après sa blessure à la cheville avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a encore un peu de temps pour promener son Ballon d’or , remporté le 22 septembre dernier. Ce dimanche, il s’est rendu dans sa ville natale ... Lire la suite

  • Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    information fournie par AFP Video 12.10.2025 17:55 

    Ousmane Dembélé présente son Ballon d'Or 2025 à des centaines de personnes réunies devant la Mairie d'Évreux, ville de son club formateur.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank