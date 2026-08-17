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Les Pays-Bas détectent le premier cas de virus du Nil occidental depuis 2020
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 12:54
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Célébrations de la Fête du Roi à Amsterdam pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)

Célébrations de la Fête du Roi à Amsterdam pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)

‌Un cas de contamination au virus ​du Nil occidental a été détecté au Pays-Bas, pour la première fois ​depuis 2020, a annoncé lundi l'Institut national de ​la santé publique ⁠et de l'environnement (RIVM).

Le virus, qui se ‌transmet principalement à l'homme par les piqûres de moustiques, peut ​provoquer ‌une maladie grave, voire mortelle, ⁠chez environ une personne infectée sur 150, selon l'Organisation mondiale de la ⁠santé (OMS).

La détection ‌intervient alors que l’OMS a ⁠averti que la hausse des ‌températures favorisait la propagation du ⁠virus par les moustiques en ⁠Europe, le ‌nombre de cas ayant augmenté en ​Grèce et en ‌Italie cet été.

La personne infectée aux Pays-Bas ne présentait ​que des symptômes légers, a déclaré le RIVM.

L’infection s’est ⁠très probablement produite aux Pays-Bas, la personne concernée ne s’étant pas rendue à l’étranger récemment, a-t-il ajouté.

(Bart Meijer, version française Aleksandra Kret, édité par ​Augustin Turpin)

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