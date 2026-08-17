Les Pays-Bas détectent le premier cas de virus du Nil occidental depuis 2020

Célébrations de la Fête du Roi à Amsterdam pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)
Un cas de contamination au virus du Nil occidental a été détecté au Pays-Bas, pour la première fois depuis 2020, a annoncé lundi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).
Le virus, qui se transmet principalement à l'homme par les piqûres de moustiques, peut provoquer une maladie grave, voire mortelle, chez environ une personne infectée sur 150, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
La détection intervient alors que l’OMS a averti que la hausse des températures favorisait la propagation du virus par les moustiques en Europe, le nombre de cas ayant augmenté en Grèce et en Italie cet été.
La personne infectée aux Pays-Bas ne présentait que des symptômes légers, a déclaré le RIVM.
L’infection s’est très probablement produite aux Pays-Bas, la personne concernée ne s’étant pas rendue à l’étranger récemment, a-t-il ajouté.
(Bart Meijer, version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)
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