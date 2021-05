Les parois en plastique ne seraient pas efficaces contre le Covid-19

Elles sont presque partout depuis un an : dans les magasins, les services publics, les bus ou encore les taxis. À la veille de la réouverture des terrasses des bars et restaurants, le gouvernement incitent toujours à l'installation de parois en plastique. « Un dispositif permet de séparer physiquement le client de la personne tenant la caisse, par exemple via un Plexiglas », recommande ainsi Bercy sur son site internet. Pourtant, Le Parisien rapporte lundi 17 mai le scepticisme des experts au sujet de leur utilité.

Fin avril, des scientifiques américains publiaient les résultats d'une étude menée dans des écoles des États-Unis dans Science Mag. Ces derniers s'étaient alors intéressés au risque de propagation du coronavirus selon les différentes mesures mises en place, dont les barrières en plastique. Selon eux, ces dernières, au lieu de montrer un effet positif sur la circulation du virus, provoqueraient l'effet inverse. « Ces parois perturbent les écoulements d'air, risquant même de provoquer des zones mortes où les particules fines restent. Elles ne sont pas bloquées par ces barrières en plastique », a ainsi déclaré Francis Allard, professeur émérite l'université de La Rochelle, spécialiste des flux d'air et ex-membre du Haut conseil de la santé publique (HCSP), au quotidien régional.

« Un risque de contamination par surface »

« Le premier risque, ce sont les grosses gouttelettes,

