Arsène Wenger parie sur Arsenal

Il y a le droit de parier après 76 ans ? Proche de ramener la Ligue des champions à Arsenal en 2006, Arsène Wenger y croit dur comme fer : ce samedi 30 mai face au PSG , les Gunners vont ramener la coupe aux grandes oreilles à la maison. Sur le site de l’UEFA, l’ancien entraîneur du club du nord de Londres juge qu’ « Arsenal a les moyens de remporter cette finale. »

« Je pense toujours qu’une finale est un 50/50, mais si je devais parier, je miserais plutôt sur Arsenal que sur le Paris Saint-Germain », déclare Wenger avant de dévoiler ses arguments : « La principale force de cette équipe d’Arsenal, c’est sa capacité à garder sa cage inviolée , et en finale, c’est crucial. Ensuite, il faudra être efficace. Votre moment viendra et vous devrez être impitoyables.» …

MBC pour SOFOOT.com