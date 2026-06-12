Les obsèques de Lyhanna à Fleurance, des hommages dans le Gers

Des fleurs et des ballons en mémoire de Lyhanna, à Saint-Jean d'Angely, le 9 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, seront célébrées vendredi à 14H30 dans le cimetière de Fleurance, la ville où elle était scolarisée, alors que des hommages s'organisent dans d'autres communes du département.

Au balcon de la mairie de Fleurance, les drapeaux étaient en berne, vendredi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans cette petite ville de 6.000 habitants, au cœur d'un territoire rural et vallonné, une marche blanche avait réuni dimanche plusieurs milliers de personnes, en hommage à la petite fille.

Devant le collège Hubert-Reeves, où elle a été aperçue pour la dernière fois le 29 mai, montant dans la voiture du principal suspect, Jérôme Barella, plusieurs dizaines de bouquets de fleurs et des peluches étaient posés au pied d'un arbre, où une pancarte rendait "hommage à Lyhanna et à tous les enfants".

Les obsèques doivent se dérouler à 14H30.

"Les citoyens et citoyennes de Fleurance qui ont manifesté leur soutien sont les bienvenus" et des "prises de parole du cercle proche" auront lieu, a indiqué dans un communiqué la mairie de Fleurance.

L'inhumation se fera au cours d'une "cérémonie privée", "dans l'intimité de la famille", a-t-elle précisé.

Michel Baylac, président de l'association des maires de France dans le Gers, a par ailleurs lancé un appel dans la semaine à observer un "moment de recueillement" à l'heure des obsèques.

L'idée, c'est d'"être en communion avec la famille aujourd'hui, au même moment, et sans troubler l'intimité familiale (...) tout simplement pour dire qu'on pense à Lyhanna", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Et après, le fait qu'on ait mis en berne les drapeaux, le drapeau français en particulier, c'est pour dire qu'il y a des choses à faire", a-t-il dit, ajoutant: "Aujourd'hui, il faut revoir (…) ce qui a conduit aux dysfonctionnements et encourager ceux qui ont en charge le pouvoir, ou qui l'auront demain, ainsi que les parlementaires, bien évidemment, à légiférer, à trouver les moyens pour que cela ne se reproduise plus".

Des motards se sont par ailleurs donné rendez-vous à Auch en fin de matinée, afin de former un cortège vers Fleurance "pour la petire Lyhanna partie beaucoup trop tôt".

Dans l'enquête sur la mort de la collégienne, le suspect numéro un est Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans dont la fille aînée était amie de Lyhanna. Interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition, il est en détention provisoire depuis sa mise en examen pour enlèvement le 1er juin.