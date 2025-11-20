 Aller au contenu principal
Les négociations de la COP retardées après un incendie sur le site
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 23:11

Les négociations de la COP30 ont été interrompues jeudi en raison d'un incendie sur le site de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Belem, au Brésil, et ne reprendront pas avant vendredi matin, a déclaré une source.

Les pompiers ont dû évacuer à l'heure du déjeuner plusieurs milliers de délégués après qu'un incendie s'est déclaré sur l'un des pavillons d'exposition. Le feu, dont l'origine est probablement la défaillance d'un appareil électrique selon les pompiers, a été maîtrisé au bout de six minutes environ. Treize personnes ont été traitées après avoir inhalé des fumées.

La COP30, qui a débuté le 10 novembre dernier, est censée se terminer vendredi soir, alors qu'aucun accord n'est encore en vue entre les délégations de quelque 200 pays représentés à Belem pour tenter d'accélérer la mise en oeuvre des engagements pris lors des précédentes conférences sur le climat.

Deux points sont particulièrement épineux, celui du financement pour les pays pauvres de l'adaptation au changement climatique et celui de l'abandon progressif des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables.

(Lisandra Paraguassu, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Environnement
