Les naissances de bébés prématurés impactées par le confinement ?

L'année 2020 a bouleversé le quotidien de la planète entière. La plupart des populations dans le monde ont connu une période, plus ou moins longue, de confinement. Or, selon deux études, l'une irlandaise et l'autre danoise, il semblerait que les conséquences de ce confinement soient bien plus variées que ce que l'on pouvait prévoir. Outre les changements de mode de vie, cette période aurait eu un impact non négligeable sur les naissances prématurées d'enfants. Jeudi 13 août, Le Parisien se fait l'écho de ces deux études qui ont noté une baisse assez importante des accouchements prématurés pendant le confinement.

Au Danemark, l'étude d'envergure nationale a observé une baisse de 90 % des naissances prématurées (avant 28 semaines) pendant la période de confinement allant du 12 mars au 14 avril. Les données ont été comparées avec le nombre de ces naissances sur les cinq années précédentes, précise The Irish Times.

Lire aussi Peggy Sastre - Comment le coronavirus influe sur la fertilité

Selon les résultats de l'étude irlandaise cette fois, qui se base sur les données fournies par la maternité de l'hôpital de Limerick, dans l'ouest du pays, le nombre de bébés pesant moins de 1,5 kg à leur naissance - un indicateur important pour les chercheurs - a aussi grandement diminué pendant le confinement. Entre les mois de janvier et avril de cette année, deux accouchements

... Lire la suite sur LePoint.fr