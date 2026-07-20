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Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 21:59

Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps

Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps

De quoi mettre un terme aux rumeurs ? Au lendemain de la fin du Mondial 2026 qui a vu l’Espagne devenir championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, Rayan Cherki est revenu sur sa compétition via ses réseaux sociaux .

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LB pour SOFOOT.com

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