Les mots forts de Rayan Cherki pour Didier Deschamps
De quoi mettre un terme aux rumeurs ? Au lendemain de la fin du Mondial 2026 qui a vu l’Espagne devenir championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, Rayan Cherki est revenu sur sa compétition via ses réseaux sociaux .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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