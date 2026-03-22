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Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 09:51

Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández

Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández

Soir de première fois. Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé contre l’OGC Nice samedi soir (4-0). Quelques jours après la mandala contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, la bande à Luis Enrique enchaîne les victoires sur un score fleuve. S’il n’a pas disputé la moindre minute en C1 contre les Blues, la pépite Dro Fernández a su saisir sa chance sur la Côte d’Azur. Entré à la place de l’ailier du soir Nuno Mendes à un quart d’heure de la fin, l’Espagnol a inscrit le troisième but parisien de la soirée.

La naissance d'une étoile ? 🌟 𝑫𝒓𝒐 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂́𝒏𝒅𝒆𝒛 inscrit son premier but en @ligue1 à 18 ans 🇪🇸#OGCNPSG pic.twitter.com/Gx9xkz8xWF…

MBC pour SOFOOT.com

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