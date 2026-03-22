La défaite de trop pour Bordeaux ?

La Roche-sur-Yon 1-0 Bordeaux

But : Keita (82e)

Pas de quoi fêter ça avec un délicieux verre de pinard. Dans un match quasi-décisif pour la montée en National diffusé sur Ligue 1+, les Girondins de Bordeaux ont laissé passer leur chance contre La Roche-sur-Yon samedi soir. Alors que le club au scapulaire et les Vendéens étaient à égalité de point en tête du groupe A de National 2 (il n’y a qu’une place pour la montée National), les Bordelais ont eu la mauvaise idée de s’incliner face à des Yonnais pragmatiques. …

MBC pour SOFOOT.com