Les modèles d'IA pourraient bientôt se répliquer d'eux-mêmes sur les appareils domestiques connectés, met en garde Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture générale)

Anthropic a déclaré lundi que les petits modèles d’IA pourraient être à quelques mois seulement de se répliquer de manière autonome sur tous les appareils connectés à Internet, ce qui soulève la possibilité que des botnets d’IA se propagent rapidement, résistent aux tentatives de neutralisation et parviennent même à s’introduire dans des centres de données pour accélérer leur croissance.

Le mois dernier, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a pour la première fois évoqué l’idée que d’ici un an, voire plus tôt, l’IA pourrait être capable de prendre le contrôle de « l’ensemble d’Internet » à l’aide d’un « botnet persistant », un avertissement qui a fait sourciller la communauté de la cybersécurité.

Les botnets — ces vastes réseaux d’appareils contrôlés par des opérateurs malveillants — existent depuis les débuts d’Internet et sont toujours d’actualité.

(Ces réseaux comprennent généralement des appareils de l’Internet des objets (IoT) mal sécurisés, tels que des boîtiers Android TV, des appareils électroménagers connectés et des caméras de sécurité, et sont utilisés par des pirates pour envoyer du spam, propager des logiciels malveillants ou saboter des entreprises ciblées à l’aide d’un afflux massif de trafic frauduleux.

L’article de blog publié lundi par Anthropic semble constituer la première tentative visant à expliquer comment cela pourrait se produire.

La société a déclaré que ses expériences avaient montré qu’un agent IA malveillant pouvait mutualiser la puissance de calcul d’appareils connectés à Internet peu coûteux pour exécuter d’autres modèles d’IA. Elle a ajouté que ces modèles étaient capables de se répliquer sur un réseau de test simplifié.

« Un réplicateur de ce type serait difficile à neutraliser, car il n’existe aucun point centralisé à désactiver », a déclaré l’entreprise.

Ce rapport vient s’ajouter aux préoccupations plus générales concernant les risques de sécurité liés à des systèmes d’IA de plus en plus performants, notamment leur capacité à automatiser des cyberattaques, à fonctionner avec un contrôle humain limité et à contourner les mesures de sécurité.

Les progrès réalisés dans le domaine des modèles ont suscité une série d’avertissements souvent alarmants de la part de dirigeants du secteur et d’employés d’entreprises spécialisées dans l’IA, concernant la possibilité de risques graves, voire existentiels, liés à un développement incontrôlé de l’IA.

Anthropic a indiqué que ses expériences ont montré que des modèles comportant 30 milliards de paramètres ou moins sont déjà capables d’effectuer bon nombre des tâches individuelles nécessaires à l’autoreproduction, bien qu’ils aient du mal à mener à bien l’ensemble du processus de manière fiable.

Dans ses tests simplifiés, où certaines mesures de sécurité avaient été supprimées, Anthropic a constaté que le GLM-5.2 et des modèles plus puissants étaient capables d’une réplication de bout en bout.

Anthropic a déclaré que si les modèles de plus petite taille continuaient à s’améliorer au rythme observé jusqu’à présent, ils pourraient atteindre la capacité nécessaire à une réplication autonome d’ici fin 2026.

Un ver d’IA fonctionnant sur du matériel peu puissant pourrait mettre plusieurs jours à mener à bien certaines étapes du processus de réplication, a précisé Anthropic. L’entreprise a ajouté qu’un tel réseau pourrait continuer à se développer, bien que plus lentement que certains logiciels malveillants classiques, si les appareils compromis infectaient suffisamment d’autres machines.

Anthropic a également averti que les futurs systèmes pourraient cibler des ressources informatiques plus puissantes, notamment les processeurs des centres de données, bien que ses expériences n’aient pas démontré de réplication autonome via des centres de données commerciaux.