Les meurtriers présumés de l'ex-rugbyman argentin Aramburu jugés à Paris

Maria Aramburu, veuve de Federico Aramburu (g), l'ancien rugbyman et témoin Shaun Hegarty (c) et leur équipe juridique arrivent à la cour d'assises pour l'ouverture du procès de deux militants d'extrême droite concernant le meurtre en 2022 du rugbyman international argentin, le 7 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Deux sympathisants d'ultradroite, dont un ancien militaire, comparaissent depuis lundi devant les assises de Paris, plus de quatre ans après la mort de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, tué par balles après une dispute de fin de soirée alcoolisée.

Vêtus pour l'un d'une chemise bleue pour l'autre d'un polo, lunettes sur le nez, Loïk le Priol, 32 ans, et Romain Bouvier, 35 ans, ont évité à leur entrée dans le box le regard des proches de Martin Aramburu, dont celui de sa veuve qui a brièvement laissé couler ses larmes.

Respectivement accusés d'assassinat et de tentative d'assassinat, les deux anciens militants de l'organisation étudiante radicale violente et dissoute GUD, ont nié durant l'instruction toute intention homicide contre l'ancien trois-quarts des Pumas argentins, mort à 42 ans.

Mais en ouvrant le feu à l'aube du 19 mars 2022 avec leurs pistolets de collection, ils avaient écrit l'épilogue sanglant d'une querelle née moins d'une demi-heure plus tôt sur la terrasse d'une brasserie du Quartier latin, à Paris.

Assis à deux mètres l'un de l'autre, n'échangeant ni regards ni paroles, les deux amis partageaient à l'époque des faits une inclination pour la violence, l'idéologie d'extrême droite radicale, l'alcool et les armes. Mais ce matin-là, ont-ils argumenté, s'ils ont tiré sur un homme désarmé, c'était parce qu'ils auraient paniqué face à la puissance physique de Martin Aramburu et de son ami Shaun Hegarty, autre ancien rugbyman.

Le Priol, contraint de quitter l'armée en 2015 déjà en raison de faits de violence, et Bouvier, un ancien étudiant de l'université d'Assas qui se destinait à devenir avocat avant d'interrompre ses études et de s'imaginer romancier, encourent la perpétuité.

Yann Le Bras, avocat de la famille Aramburu arrive à la cour d'assises de Paris pour l'ouverture du procès de deux militants d'extrême droite pour le meurtre en 2022 du rugbyman argentin Federico Aramburu, le 7 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Agée de 29 ans, l'ancienne compagne de Le Priol, qui comparaît libre, est accusée de complicité de tentative d'assassinat. Un proche de la mouvance traditionaliste, 37 ans, encourt une peine inférieure pour avoir aidé Bouvier dans sa courte cavale.

Ancien joueur de clubs français (Biarritz, Dax, Perpignan), installé avec sa famille au Pays basque, Martin Aramburu était venu assister au match du tournoi des Six nations France-Angleterre, en compagnie d'Hegarty, devenu son associé dans une société de tourisme.

Au terme d'une virée parisienne nocturne, quand les deux hommes s'attablent vers 05H20 pour manger un morceau, Bouvier, le Priol et sa compagne sont installés. L'atmosphère se tend quand Hegarty fait une remarque sur la manière dont Le Priol rabroue un client, puis s'envenime quand l'ancien militaire va tapoter, provocateur, la tête de l'ex-rugbyman.

"Je vais le tuer"

En quittant les lieux à 06H00, Martin Aramburu agrippe la capuche de Le Priol, assis, et le projette au sol. La bagarre qui s'ensuit laisse Le Priol avec des dents cassés et hors de lui. "Je vais le tuer", "On va les trouver", aurait-il alors lancé, selon des témoins.

Une affiche en hommage au rugbyman argentin Federico Martín Aramburú, tué au petit matin du 19 mars 2022 après une altercation avec un autre groupe dans un café parisien, lors d'un rassemblement contre le racisme, le fascisme et les violences d'État, le 14 mars 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Avant de s'éloigner à pied dans la direction prise par Martin Aramburu et Hegarty, il intime à sa compagne d'aller chercher sa Jeep. La conscience que la jeune femme avait ou non de la volonté de Le Priol et Bouvier de retrouver les rugbymen pour en découdre encore, ou sa connaissance du fait qu'ils étaient armés, seront des enjeux cruciaux pour elle.

Quelques minutes plus tard, la jeep arrive à hauteur des deux rugbymen, boulevard Saint-Germain. Bouvier fait feu quatre fois avant de fuir en courant.

Martin Aramburu est touché mais reste debout quand Le Priol accourt. Celui-ci tire six fois, dont deux coups mortels. Notamment touché dans le dos, Federico Martin Aramburu s'effondre, lâche "Je vais mourir" et expire dans les bras d'Hegarty.

Le Priol, qui a aussi fui à pied, sera arrêté quelques jours plus tard à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, où il affirme avoir voulu se rendre pour rejoindre le front.

Un portrait du rugbyman argentin Federico Martín Aramburú lors de ses funérailles à Biarritz, le 26 mars 2022 dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / Thibault SOUNY )

Il n'aurait théoriquement pas dû être en compagnie de Bouvier ce matin-là. Ils avaient interdiction d'entrer en contact dans le cadre d'une enquête sur l'agression en octobre 2015 d'un ancien responsable du GUD : roué de coups chez lui, menacé d'un couteau, il avait été contraint de se déshabiller et de danser dans une scène destinée à l'humilier et filmée par Le Priol.

Cet épisode a valu une peine de prison ferme à Bouvier et Le Priol. Le tribunal avait toutefois retenu une altération de la responsabilité du second, en raison d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT), héritage de ses années militaires. La réalité de ce TSPT, qui divise les experts, sera un autre enjeu avant le verdict attendu le 25 septembre.