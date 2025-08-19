Les meurtres de travailleurs humanitaires atteignent un niveau record, d'après l'ONU

Les meurtres de travailleurs humanitaires ont bondi de près d’un tiers en 2024 pour atteindre près de 400 victimes, le bilan le plus lourd enregistré depuis le début des relevés en 1997 alimenté notamment par le conflit à Gaza, selon des données de l’ONU et d’autres sources.

En 2024, 383 travailleurs humanitaires ont été tués, dont près de la moitié à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, a indiqué l'ONU mardi, citant une base de données.

"Des attaques d'une telle ampleur, sans aucune responsabilité, sont une honte pour l'inaction et l'apathie de la communauté internationale", a déclaré Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, 265 travailleurs humanitaires ont été tués, selon les données provisoires de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (Aid Worker Security Database), une plateforme financée par les États-Unis qui compile des rapports sur les principaux incidents de sécurité touchant les travailleurs humanitaires.

Parmi eux, 173 ont été tués à Gaza lors de l'offensive israélienne de près de deux ans contre les militants du Hamas, lancée après les attaques transfrontalières meurtrières du 7 octobre 2023 menées par des militants du groupe islamiste, selon les données provisoires.

Cette année, 36 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan et trois en Ukraine.

Lors d'un incident à Gaza qui a suscité la condamnation internationale, 15 travailleurs humanitaires et d'urgence ont été tués par des tirs israéliens lors de trois fusillades distinctes en mars, avant d'être enterrés dans une fosse peu profonde.

L'armée israélienne a déclaré en avril que ces incidents résultaient d'un "malentendu opérationnel" et d'une "violation des ordres". L'armée a reconnu "plusieurs échecs professionnels" et annoncé qu'un commandant serait démis de ses fonctions.

Les travailleurs humanitaires bénéficient d'une protection en vertu du droit international humanitaire, mais les experts citent peu de précédents de procès dans de telles affaires, les préoccupations concernant l'accès futur des groupes d'aide et la difficulté de prouver l'intention étant citées comme des obstacles.

"C'est catastrophique et la tendance va dans la direction opposée de ce qu'elle devrait suivre", a déclaré Jens Laerke, porte-parole du bureau humanitaire de l'ONU.

