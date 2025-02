Les ménages américains ont moins dépensé en janvier, découragés par la météo

Les ventes au détail ont connu en janvier leur plus gros recul mensuel en près de deux ans aux Etats-Unis, un fléchissement attribué entre autres au temps froid et aux mégafeux en Californie.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / APU GOMES )

Les ventes au détail se sont élevées à 723,9 milliards de dollars pendant le premier mois de l'année, soit un repli de 0,9% par rapport à décembre, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Les analystes s'attendaient à un recul moins prononcé de -0,2%, selon le consensus compilé par MarketWatch.com.

Le mois de janvier a notamment été marqué par des épisodes de neige et des mégafeux en Californie.

"Ne paniquez pas, les gars, lance dans une note Bill Adams, économiste de la banque texane Comerica. Les indicateurs économiques mensuels sont souvent volatils lors de catastrophes naturelles et devant une mauvaise météo hivernale."

"Les ventes au détail vont probablement se redresser à mesure que les Californiens recolleront les morceaux et que le temps sera plus clément dans le Midwest et sur la côte est", ajoute-t-il.

Les dépenses dans l'automobile ont particulièrement reculé sur un mois (-2,8%).

Si l'on exclut les ventes de voitures et pièces détachées, les ventes au détail accusent toujours un repli, mais moins marqué (-0,4% sur un mois).

"C'est une chute spectaculaire, mais plusieurs facteurs montrent qu'il n'y a pas de raison de paniquer", estime Robert Frick, économiste chez Navy Federal Credit Union.

"Il y a déjà le mauvais le temps, mais aussi que le fait que le plongeon dans l'automobile intervient après une forte hausse en décembre, nourrie par de grosses promotions chez les conscessionnaires", poursuit M. Frick.

- "Environnement politique agité" -

Les chiffres pour décembre ont été révisés à la hausse, à 730,3 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 0,7% par rapport au mois précédent.

Sur un an, les ventes restent en augmentation, à +4,2%.

Les consommateurs ont "repris leur souffle après les dépenses de fêtes de fin de d'année", considère l'économiste Lydia Boussour, chez EY.

Pour elle, les dépenses devraient continuer à progresser, mais à un rythme plus modéré, "alors que les prix et les taux d'intérêt toujours élevés limitent le pouvoir d'achat des ménages".

Les analystes de HFE voient toutefois dans les derniers chiffres un mauvais augure: "Pourquoi les ménages ont-ils davantage épargné ? A cause de grosses traites sur les cartes de crédit (...) ? Ou de l'incertitude devant un environnement politique agité avec les droits de douane et les bouleversements à Washington à la une de l'actualité ?

Les boussoles économiques s'affolent depuis le début du mandat du président Donald Trump, qui a commencé à relever les droits de douane à l'entrée des Etats-Unis, ce qui renchérit les coûts pour les importateurs, tentés de les répercuter à leurs acheteurs.

Les analystes s'attendent globalement à voir la croissance ralentir aux Etats-Unis en 2025 et guettent tous les soubresauts de la consommation des ménages, moteur de la première économie mondiale.