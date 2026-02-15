 Aller au contenu principal
Les membres du "Conseil de la paix" promettent plus de €5 mds pour Gaza, dit Trump
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 18:25

Les États membres du "Conseil de la paix" annonceront lors d'une réunion prévue jeudi un engagement de plus de 5 milliards de dollars pour la reconstruction et l'aide humanitaire à Gaza, a déclaré Donald Trump dimanche.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain a ajouté que les Etats membres s'étaient également engagés à fournir des milliers de personnes pour renforcer la force de stabilisation autorisée par l'Onu, ainsi que la police locale, dans l'enclave palestinienne.

Donald Trump a déclaré que la réunion officielle de jeudi, la première du "Conseil de la paix", se tiendrait à l'Institut Donald J. Trump pour la paix, ex-Institut des États-Unis pour la paix, récemment renommé par le département d'État en l'honneur du locataire de la Maison blanche. Des délégations de plus de 20 pays, y compris des chefs d'État, devraient y participer.

La création de l'instance a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

L'Etat hébreu et le groupe palestinien ont accepté ce plan l'année dernière, avec un cessez-le-feu entré officiellement en vigueur en octobre, bien que les deux parties se soient mutuellement accusées à plusieurs reprises d'avoir violé celui-ci.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 590 Palestiniens ont été tués par les troupes israéliennes dans l'enclave depuis le début du cessez-le-feu. Selon Israël, quatre de ses soldats ont été tués par des activistes palestiniens au cours de la même période.

Alors que des puissances régionales du Moyen-Orient - notamment la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar et Israël - ainsi que des pays émergents comme l'Indonésie ont rejoint le "Conseil de la paix", les puissances mondiales et les alliés occidentaux traditionnels des États-Unis se sont montrés plus prudents.

(Rédigé par Ryan Patrick Jones à Toronto, édité par Benjamin Mallet)

Proche orient
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

