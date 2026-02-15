Les membres du "Conseil de la paix" promettent plus de €5 mds pour Gaza, dit Trump

Les États membres du "Conseil de la paix" annonceront lors d'une réunion prévue jeudi un engagement de plus de 5 milliards de dollars pour la reconstruction et l'aide humanitaire à Gaza, a déclaré Donald Trump dimanche.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain a ajouté que les Etats membres s'étaient également engagés à fournir des milliers de personnes pour renforcer la force de stabilisation autorisée par l'Onu, ainsi que la police locale, dans l'enclave palestinienne.

Donald Trump a déclaré que la réunion officielle de jeudi, la première du "Conseil de la paix", se tiendrait à l'Institut Donald J. Trump pour la paix, ex-Institut des États-Unis pour la paix, récemment renommé par le département d'État en l'honneur du locataire de la Maison blanche. Des délégations de plus de 20 pays, y compris des chefs d'État, devraient y participer.

La création de l'instance a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

L'Etat hébreu et le groupe palestinien ont accepté ce plan l'année dernière, avec un cessez-le-feu entré officiellement en vigueur en octobre, bien que les deux parties se soient mutuellement accusées à plusieurs reprises d'avoir violé celui-ci.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 590 Palestiniens ont été tués par les troupes israéliennes dans l'enclave depuis le début du cessez-le-feu. Selon Israël, quatre de ses soldats ont été tués par des activistes palestiniens au cours de la même période.

Alors que des puissances régionales du Moyen-Orient - notamment la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar et Israël - ainsi que des pays émergents comme l'Indonésie ont rejoint le "Conseil de la paix", les puissances mondiales et les alliés occidentaux traditionnels des États-Unis se sont montrés plus prudents.

(Rédigé par Ryan Patrick Jones à Toronto, édité par Benjamin Mallet)