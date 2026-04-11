Carlo Ancelotti aborde le cas Neymar

Le feuilleton Neymar est relancé. À quelques semaines du dévoilement de sa liste pour le Mondial 2026, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la possible sélection de la star brésilienne. Dans une interview à France Football , l’entraîneur du Brésil accorde que « c’est un grand talent » et que « c’est normal que les gens pensent qu’il puisse nous aider à gagner la prochaine Coupe du monde ». Malgré ces louanges, rappelons que lors du dernier rassemblement en mars, Don Carlo n’avait pas appelé le joueur de poker pour affronter la France et la Croatie.

« Il est sur le bon chemin »

Pourtant, l’espoir est bel et bien là, car selon Carlo Ancelotti, « Neymar est capable de revenir à 100% et a encore deux mois pour montrer qu’il a les qualités pour disputer le prochain Mondial. » Avant de conclure sur le sujet : « J e vais appeler les joueurs qui seront physiquement prêts. Après sa blessure à un genou, il est bien revenu, il marque des buts. Il doit continuer dans cette voie et améliorer sa condition. Il est sur le bon chemin. » Suffisant pour être dans la liste tant convoitée ? Réponse dans quelques semaines.…

MBC pour SOFOOT.com