Les marchés accueillent favorablement la décision de l'UE d'emprunter conjointement pour le prêt à l'Ukraine

L'UE va emprunter 90 milliards d'euros pour l'Ukraine et laisser les avoirs russes gelés

Selon les analystes, l'emprunt conjoint renforce la perception de l'UE en tant qu'emprunteur permanent

L'utilisation des liquidités russes était juridiquement litigieuse et présentait des risques pour l'euro

par Yoruk Bahceli et Maria Martinez

La décision de l'Union européenne de financer les prêts à l'Ukraine par des emprunts est une bonne nouvelle pour les marchés, ont déclaré les analystes vendredi, consolidant l'utilisation de la dette commune comme solution de financement tout en évitant un plan juridiquement litigieux d'utiliser les actifs de la Russie.

Les dirigeants européens ont décidé vendredi d'emprunter des liquidités pour prêter 90 milliards d'euros (105 milliards de dollars) à l'Ukraine afin de financer sa défense contre la Russie au cours des deux prochaines années, en laissant de côté la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.

Ce faisant, ils ont abandonné une proposition sans précédent visant à utiliser des actifs russes, pour la plupart gelés auprès du dépositaire Euroclear en Belgique. Ce projet, auquel la Belgique s'est opposée, a suscité l'inquiétude de nombreux acteurs du monde de la finance, qui craignaient qu'il n'affecte la position internationale de l'Union européenne et de l'euro. La présidente de la BCE, Christine Lagarde , craignait qu'une mesure juridiquement litigieuse ne décourage les investisseurs de détenir des actifs en euros.

LES AVOIRS DE LA RUSSIE RESTENT GELÉS

"La solution choisie est la meilleure en termes de partage du fardeau", a déclaré Carsten Brzeski, responsable de la macroéconomie mondiale chez ING.

L'UE laissera les fonds russes gelés jusqu'à ce que Moscou paie des réparations de guerre à l'Ukraine.

Avant la conclusion de l'accord, un cadre supérieur d'une grande banque européenne avait déclaré à Reuters qu'une "solution intermédiaire intéressante" consisterait à traiter les actifs russes "comme l'argenterie familiale", c'est-à-dire en les laissant là où ils sont.

L'euro a peu varié vendredi.

Selon les analystes, l'accord de vendredi présente un avantage à plus long terme: le nouvel emprunt renforcera la perception selon laquelle les emprunts conjoints de l'UE deviennent un élément permanent de la boîte à outils des décideurs politiques , une évolution que les investisseurs soutiennent généralement.

"Il n'est plus tabou d'emprunter conjointement au niveau de l'UE", a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, même si l'Allemagne s'opposera probablement à des augmentations substantielles et régulières.

L'UE a commencé à emprunter à grande échelle lors de la pandémie de COVID-19, mais l'Allemagne s'est montrée particulièrement réticente à l'idée d'en faire plus, signalant que le programme de lutte contre la pandémie était une exception.

L'encours de la dette commune de l'Union européenne s'élève à un peu plus de 700 milliards d'euros. Alors que les nouveaux emprunts pour le fonds de lutte contre la pandémie touchent à leur fin, l'Union a décidé plus tôt en 2025 d'emprunter 150 milliards d'euros dans les années à venir pour financer des prêts de défense pour les États membres. Une dette supplémentaire pour soutenir l'Ukraine, même si le montant est modeste, montre que les décideurs politiques pourraient continuer à utiliser cet outil en cas de besoin.

"Je pense qu'il est très important, du point de vue de la signalisation, qu'ils continuent à aller dans cette direction", a déclaré Chris Jeffery, responsable de la stratégie macroéconomique chez Legal & General, le plus grand gestionnaire d'actifs britannique, avant la décision de vendredi.

LES OBLIGATIONS CONJOINTES SONT "LE BON INSTRUMENT"

Cela rassurerait les marchés sur la volonté de l'Union d'emprunter conjointement en cas de chocs futurs, a-t-il ajouté.

Les obligations communes "sont le bon instrument si elles sont utilisées pour financer des objectifs clairement définis et véritablement communs", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg.

À court terme, cependant, le plan signifie que les marchés doivent absorber davantage d'emprunts à un moment où ils sont déjà confrontés à des besoins de financement record alors que l'Allemagne augmente ses dépenses. Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté vendredi.

"Je ne sais pas si c'est la meilleure solution du point de vue des marchés, d'augmenter l'offre sur les marchés alors qu'ils sont déjà préoccupés par la viabilité de la dette", a déclaré Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management.

INQUIÉTUDES QUANT À L'IMPACT SUR L'EURO

L'utilisation des liquidités russes aurait marqué la première fois que des pays non belligérants saisissent les actifs d'un pays belligérant dans une guerre en cours pour aider une nation tierce, a noté la Riksbank suédoise dans un document de 2024. Mardi, Fitch Ratings avait placé la note d'Euroclear sous "surveillance négative", augmentant ainsi le risque d'un déclassement, en citant des risques juridiques. Le risque était que les banques centrales disposant de liquidités en Europe craignent que leurs actifs connaissent un jour le même sort que ceux de la Russie, ce qui pourrait nuire aux ambitions des décideurs politiques de renforcer le statut de l'euro en tant que monnaie de réserve. Toutefois, de nombreux investisseurs et analystes ont déclaré que les risques étaient limités, car il était clair que l'UE aurait saisi les liquidités dans des circonstances extraordinaires et à l'issue d'une longue procédure.