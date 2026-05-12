Les manchots empereurs au coeur d'une réunion sur la protection de l'Antarctique

Le secrétaire exécutif du Traité sur l'Antarctique Francisco Javier Berguno, à gauche, et le président de la réunion Hideki Uyama lors d'une conférence de presse à Hiroshima, Japon, le 12 mai 2026 ( AFP / PAUL MILLER )

Une conférence sur l'Antarctique s'est ouverte mardi au Japon, où des responsables d'une cinquantaine de pays débattront notamment de la protection du manchot empereur, sur cette immense étendue de glace au pôle sud menacée par le changement climatique.

Le continent de 14 millions de km2 -soit 25 fois la France-, connu pour l'abondance de sa faune, est protégé par le Traité sur l'Antarctique signé en 1959, qui le consacre comme terre de science et de paix tout en gelant les revendications territoriales.

La réunion annuelle de ses pays membres, organisée cette année à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, doit également se pencher sur la régulation du tourisme.

"Les discussions qui se tiennent ici à Hiroshima sont particulièrement importantes à un moment où l'Antarctique est de plus en plus affecté par des défis mondiaux tels que le changement climatique", a déclaré Francisco Berguno, secrétaire exécutif du Secrétariat du Traité sur l'Antarctique, lors d'une conférence de presse mardi.

"Le continent joue un rôle crucial dans la régulation du climat et des océans de la Terre, et sa protection exige une réflexion à long terme, une gestion prudente et une confiance internationale", a-t-il plaidé.

"Les décisions prises ici contribuent à garantir que l'activité humaine en Antarctique reste soigneusement encadrée, respectueuse de l'environnement et guidée par la science", a-t-il ajouté.

Environ 400 responsables gouvernementaux et chercheurs d'une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l'Ukraine, participeront à la réunion, selon l'agence de presse Jiji.

L'organisation environnementale WWF appelle à la désignation du manchot empereur comme espèce spécialement protégée, après que l'animal a été classé espèce en danger le mois dernier par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Leur nombre a chuté, le réchauffement provoqué par les émissions de gaz à effet de serre ayant entraîné un recul précoce de la banquise, où ils vivent, chassent et se reproduisent.

"Face au déclin alarmant de la banquise antarctique que nous observons actuellement, cette espèce emblématique des glaces pourrait bien s'engager sur une pente glissante vers l'extinction d'ici la fin de ce siècle si nous n'agissons pas maintenant", alerte Rod Downie, principal conseiller de WWF.

La Chine et la Russie bloquent toutefois les mesures de protection en faveur du manchot empereur.

Près de 120.000 touristes ont visité l'Antarctique en 2024-2025, notamment à bord de navires de croisière.

Cette forte hausse figurera à l'ordre du jour à Hiroshima, les délégués examinant d'éventuelles restrictions d'accès à certaines zones ou des quotas.

"La manière de réguler et de gérer le tourisme en Antarctique est devenue une question clé", a estimé mardi Hideki Uyama, du ministère japonais des Affaires étrangères, qui présidera la réunion.