Petrobras: baisse du bénéfice net au premier trimestre 2026

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Le géant brésilien de l'énergie Petrobras a annoncé lundi une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période l'an dernier, malgré une production élevée et la flambée des cours du pétrole.

Le bénéfice net de la compagnie pétrolière publique brésilienne s'est élevé à 32,7 milliards de reais (5,7 milliards d'euros) entre janvier et mars, soit une baisse de 7,2% par rapport aux 35,2 milliards de reais enregistrés au cours de la même période en 2025.

Ce résultat est toutefois supérieur aux attentes du marché, selon des médias brésiliens.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 123,7 milliards de reais (21,3 milliards d'euros) au cours du trimestre, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à l'année précédente.

Ces résultats interviennent dans un contexte de production accrue de pétrole et de gaz au Brésil et de prix élevés des carburants, conséquences du conflit qui a éclaté au Moyen-Orient en février.

L'entreprise a toutefois indiqué dans un communiqué que ces facteurs "ne s'étaient pas reflétés" dans son chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année.

"Nous avons réalisé des résultats financiers solides au premier trimestre 2026", a déclaré le directeur financier, Fernando Melgarejo, cité dans le communiqué.

"Nos investissements se traduisent par une croissance de la production de pétrole et de dérivés", a-t-il ajouté.

Petrobras a triplé ses bénéfices de 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 18 milliards de d'euros, grâce à une production record de pétrole et de gaz.

L'entreprise prévoit d'étendre ce qu'elle appelle ses "frontières d'exploration" pétrolière avec un mégaprojet près de l'embouchure de l'Amazone.

Après des années de discussions, Petrobras a obtenu en octobre une licence de l'autorité publique chargée de l'environnement pour commencer les forages dans la zone, malgré les critiques des écologistes.

Le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a défendu ce projet, arguant que les recettes pétrolières sont nécessaires pour financer la transition énergétique.