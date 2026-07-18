Les louanges de Scaloni pour Messi avant la finale

Lionel complimente Lionel. Deux jours avant la finale de Coupe du monde Espagne-Argentine, Lionel Scaloni a évoqué sans grande surprise le cas Lionel Messi. « Arriver à une finale à son niveau à 39 ans, c’est quelque chose qu’il faut mettre en valeur » , a-t-il indiqué avec amour avant de raconter qu’il a parlé de la légende à son vestiaire : « Je l’ai dit dans une causerie, ce qu’il fait est incroyable ». Y-avait-il besoin de l’entendre pour le savoir ?

L’Espagne inquiète tout le monde

Le sélectionneur de l’Albiceleste a aussi été interrogé sur une possible fin de carrière internationale de la Pulga après cette finale. « Qu’est-ce que j’en sais ? Il faut lui demander à lui » , a rétorqué l’autre Lionel dans des propos rapportés par The Guardian. Après les louanges pour Messi, Scaloni a encensé son adversaire en finale l’Espagne de Luis de la Fuente : « C’est une grande sélection qui traverse une très bonne période avec Luis. L’Espagne inquiète tout le monde.» Les deux équipes se retrouveront à 21 h au Met Life Stadium de New York où il y a dix ans, Messi avait dit adiós à la sélection avant de se rétracter.…

MBC pour SOFOOT.com