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Les louanges de Scaloni pour Messi avant la finale
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 09:30

Les louanges de Scaloni pour Messi avant la finale

Les louanges de Scaloni pour Messi avant la finale

Lionel complimente Lionel. Deux jours avant la finale de Coupe du monde Espagne-Argentine, Lionel Scaloni a évoqué sans grande surprise le cas Lionel Messi. « Arriver à une finale à son niveau à 39 ans, c’est quelque chose qu’il faut mettre en valeur » , a-t-il indiqué avec amour avant de raconter qu’il a parlé de la légende à son vestiaire : « Je l’ai dit dans une causerie, ce qu’il fait est incroyable ». Y-avait-il besoin de l’entendre pour le savoir ?

L’Espagne inquiète tout le monde

Le sélectionneur de l’Albiceleste a aussi été interrogé sur une possible fin de carrière internationale de la Pulga après cette finale. « Qu’est-ce que j’en sais ? Il faut lui demander à lui » , a rétorqué l’autre Lionel dans des propos rapportés par The Guardian. Après les louanges pour Messi, Scaloni a encensé son adversaire en finale l’Espagne de Luis de la Fuente : « C’est une grande sélection qui traverse une très bonne période avec Luis. L’Espagne inquiète tout le monde.» Les deux équipes se retrouveront à 21 h au Met Life Stadium de New York où il y a dix ans, Messi avait dit adiós à la sélection avant de se rétracter.…

MBC pour SOFOOT.com

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