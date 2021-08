Les lieux où le pass sanitaire devient obligatoire ce lundi

Déjà obligatoire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs, le pass sanitaire est désormais requis, dès ce lundi 9 août, dans les restaurants - même en terrasse -, les trains et les avions pour les trajets de longue distance, les établissements de santé et certains centres commerciaux. La loi étendant son usage a été promulguée au journal officiel vendredi 6 août, après avoir été approuvée par le Conseil constitutionnel, qui en a toutefois censuré certaines dispositions.

Pour accéder à ces lieux, il faut donc pouvoir présenter l'un des trois justificatifs admis pour le pass sanitaire en France : la preuve d'un schéma vaccinal complet (sept jours après la dernière injection), un résultat de test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou une preuve d'infection passée au Covid-19 datant de moins de six mois. L'usage du pass sanitaire est possible jusqu'au 15 novembre inclus, précise la loi. Au-delà, il faudra un nouveau vote du Parlement.

Pass sanitaire : le volet travail de la loi échappe à la censure des Sages

Pass sanitaire pour enfants le 30 septembre

Pour les restaurants, la vente à emporter, la restauration collective et les restaurants de routiers ne sont pas concernés. Dans les établissements de santé, le pass sanitaire ne sera pas requis en cas d'urgence : il ne doit pas bloquer l'accès aux soins. Son usage se fera essentiellement dans le cas de consultations

... Lire la suite sur LePoint.fr