Les législatives américaines, un scrutin sous tension pour les agents électoraux en Géorgie

La directrice des élections du comté de Floyd, Akyn Beck, pose pour un portrait à Rome, en Géorgie, le 10 septembre 2026 ( AFP / Elijah Nouvelage )

Quand elle a pris en 2022 la direction des opérations de vote du comté de Floyd, en Géorgie, Akyn Beck savait que la tâche serait ardue, alors que les allégations de fraudes électorales se multiplient ces dernières années aux États-Unis.

Depuis sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden, Donald Trump répète sans fondement que la victoire lui a été volée en raison d'une supposée fraude massive.

Lors de ce scrutin, la Géorgie (sud-est), pourtant bastion républicain, avait basculé dans l'escarcelle des démocrates pour seulement 11.779 voix.

Le résultat a été confirmé après un recomptage à la main des votes. Mais une erreur a été découverte dans le comté de Floyd: 2.500 bulletins avaient été égarés -et donc non décomptés- lors du dépouillement initial.

Si cette erreur n'a pas affecté les résultats, elle a suffi à remettre de l'huile sur le feu des théories conspirationnistes.

"Une fois que la confiance est perdue, c'est très difficile de la regagner", estime Akyn Beck dans son bureau à Rome, alors qu'elle se prépare aux élections parlementaires de mi-mandat, début novembre.

"Tout le monde cherche quelqu'un à blâmer", poursuit-elle.

Menaces

Les élections semblent mal embarquées pour la majorité républicaine, la popularité de Donald Trump étant au plus bas, entre guerre en Iran et prix qui flambent, en particulier ceux de l'énergie.

Et les résultats pourraient s'avérer dangereux pour les agents électoraux: depuis le scrutin de 2020, ils sont régulièrement menacés par les partisans du républicain. En Géorgie, beaucoup ont abandonné à ce moment-là.

Le directeur des élections du comté de Polk, Noah Beck, à Cedartown, en Géorgie, le 10 septembre 2026 ( AFP / Elijah Nouvelage )

Mais Akyn Beck n'a pas été la seule à se jeter dans le brasier. À une trentaine de kilomètres au sud, son mari Noah est revenu dans sa ville natale pour lui aussi prendre la tête des opérations de vote.

"Parfois, ce n'était pas sans danger et, parfois, la manière dont ces citoyens engagés se comportaient avec les agents publics n'était pas correcte", confirme-t-il depuis le petit bureau des opérations électorales du comté de Polk.

Le couple reste néanmoins déterminé à rebâtir cette confiance, tout en prenant en compte les nouvelles lois électorales.

"Barrière à l'entrée"

Celles-ci ont par exemple réduit la période de vote par correspondance, durci les exigences concernant les pièces d'identité et considérablement élargi les possibilités de contester les conditions d'éligibilité de certains électeurs.

Autant de mesures conçues pour priver de leurs droits les personnes issues des classes populaires, soutiennent les organisations de défense des droits.

Noah Beck affirme appréhender ces nouvelles règles avec une vision non partisane, estimant que l'équilibre à trouver entre la sécurité autour des élections et la facilité d'accès pour les électeurs est au coeur du problème.

Des terminaux électroniques utilisés pour l'enregistrement des électeurs, dans le comté de Polk, à Cedartown, en Géorgie, le 10 septembre 2026 ( AFP / Elijah Nouvelage )

"Face à la moindre barrière à l'entrée, les gens décideront de ne pas aller voter", acquiesce Akyn, ajoutant que de tels obstacles affectent de manière disproportionnée les électeurs les plus modestes, qui n'ont pas forcément le temps ni les ressources pour surmonter ces difficultés.

Par exemple, décrit-elle, le dépôt des bulletins de vote par correspondance doit désormais s'effectuer dans des urnes à l'intérieur des bureaux de vote, uniquement ouverts pendant les heures de travail.

Les nouvelles lois en Géorgie ont également entraîné une série de changements dans la manière dont les bulletins étaient comptés et recomptés, obligeant les responsables électoraux à mettre en place de nouveaux systèmes, généralement sans ressources supplémentaires.

Noah Beck affirme que ces changements ont entraîné une "pression logistique", notamment avec les recomptages manuels et la forte hausse des contestations de votes.

Dans son comté, il y a deux agents électoraux à plein temps pour 30.000 électeurs.

Mais peu importe les défis, Akyn Beck reste déterminée à organiser des scrutins équitables dans ce coin rural de Géorgie.

"Je veux que mes enfants puissent dire +Maman a travaillé très dur pour quelque chose de très important.+ Parce que c'est très important. C'est le pilier de notre pays", affirme-t-elle.