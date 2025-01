Les lecteurs de sofoot.com veulent déjà oublier l’année 2024 de foot

365 jours plus tard, l’humanité clôt le chapitre 2024. Et si on parle de foot, qu’est-ce qu’on en retiendra ? Un Euro ennuyant, une énième Ligue des champions pour le Real Madrid, les blessures de Neymar ? Et le plaisir dans tout ça ? Le résultat à notre dernier sondage de l’année est sans appel : vous êtes 76% à ne pas avoir pris de plaisir devant le foot pendant douze mois .

Un aspect politique dégoutant ?

À vous lire, vous êtes en grande majorité des puristes du football, et ne pouvez supporter l’extra-sportif omniprésent et toxique . Altheos relève exactement ce souci-là : « Non pour la multiplication jusqu’ à la nausée des matchs, le PSG qui gagne la L1, le Real qui gagne la C1, l’Euro d’un ennui abyssal, la comedia del arte à la LFP, le feuilleton pathétique des droits TV, Textor qui n’a toujours pas compris le principe de la DNCG, NAK et sa main mise sur les instances du foot français, l’élection de Diallo… » …

BGC pour SOFOOT.com