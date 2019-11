Les LBD seront désormais « made in France »

En mai dernier, un député suisse annonçait vouloir priver la France de ses LBD. À ce moment-là, les lanceurs de balles de défense utilisés par les forces de l'ordre françaises étaient en effet importés depuis les rives du lac Léman. Mais les choses changent. Deux PME françaises viennent de remporter l'appel d'offres initié par le ministère de l'Intérieur en fin d'année 2018, souligne BFM TV.Depuis 2009, c'est Brügger & Thomet, une entreprise suisse basée à Thoune qui alimentait les forces de l'ordre françaises. Un contrat qui durait depuis 2009. L'équipement de sécurité, décrit comme non létal, mais qui a provoqué plusieurs blessures graves depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, sera désormais produit en France. Un premier marché a été remporté par l'entreprise Rivolier. Il concerne 180 lanceurs à 6 coups et leur équipement associé, pour une valeur totale de 727 450 euros. Sur son site Internet, le groupe Rivolier revendique notamment un contrat signé en 2003 avec la police nationale et la gendarmerie nationale, pour la fourniture de 250 000 pistolets SIG Sauer SP 2022. Rivelier se décrit comme un « groupe familial à capitaux français ».Lire aussi EXCLUSIF. Les errements du maintien de l'ordreUn contrat à 1,6 million d'eurosDeuxième gagnant de cet appel d'offres : Alsetex qui appartient au groupe Etienne Lacroix. Spécialisée dans les « systèmes et services pyrotechnologiques dédiés au maintien...