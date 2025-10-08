« Les joueurs sont un peu les ambassadeurs de Haïti »

Avant deux déplacements au Nicaragua cette nuit (vendredi à 2h, à l’heure de Paris) puis au Honduras dans la nuit de lundi à mardi, Haïti est toujours dans les temps pour se qualifier pour la Coupe du monde, une compétition à laquelle les Grenadiers n’ont plus participé depuis 1974. Sébastien Migné, leur sélectionneur français, évoque les performances d’une équipe contrainte à l’exil permanent en raison de la situation insécuritaire de l’île des Caraïbes.

Vous avez été nommé sélectionneur de Haïti en février 2024. Est-ce qu’il vous a été possible de vous rendre sur place ?

Hélas non. Je dois sans doute être un des très rares sélectionneurs à ne jamais avoir mis les pieds dans le pays pour lequel il travaille. Mais la situation est encore trop dangereuse, il est fortement déconseillé de se rendre à Haïti. Il fut un temps question que je me rende à Cap-Haïtien, au mois d’août, où il y a visiblement moins d’insécurité qu’à Port-au-Prince. Il a fallu abandonner l’idée, c’est trop compliqué. L’ambassade française a fermé. On verra si, en début d’année prochaine, il y a la possibilité de se rendre sur place. J’aimerais bien voir des matchs, car il y a de très bons joueurs en Haïti.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com