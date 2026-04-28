Les joueurs du PSG ont déjà hâte d'en découdre au match retour

Quelle bataille. Parisiens et Bavarois ont livré une rencontre disputée qui fera date dans l’histoire de la Ligue des champions (5-4 pour Paris). Et des deux côtés, à peine la fin du match sifflée, on a déjà hâte du match retour . À commencer par le double buteur Ousmane Dembélé : « On est contents du résultat, même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer. C’était un match incroyable, entre deux grandes équipes qui attaquent. On ne va pas changer notre philosophie à Munich, ça va donner un bon deuxième match » , a réagi le Ballon d’or au micro de Canal+.

"Deux équipes qui vont attaquer, ça va être un beau match retour" 🔥 Ousmane Dembélé annonce déjà la couleur pour le match retour après la victoire du PSG face au Bayern Munich 🤩#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/PZTOAhQUme…

TJ pour SOFOOT.com