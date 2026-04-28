Le PSG mène face au Bayern après une folle première période !

Quarante-cinq minutes de folie ! À la pause, le PSG mène 3-2 face au Bayern Munich , après un premier acte ultra-débridé. Grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia, de João Neves et d’Ousmane Dembélé (sur un penalty attribué par la VAR dans le temps additionnel de la première période), Paris a su réagir par deux fois à l’ouverture du score bavaroise signée Harry Kane, et à l’égalisation de Michael Olise.

KVARA RALLUME LE FEU AU PARC DES PRINCES 🔥 9e but de la saison en Ligue des champions pour le Géorgien qui remet le PSG à hauteur du Bayern, en direct sur CANAL+FOOT 👊#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/PlLfHG7Iut…

TJ pour SOFOOT.com