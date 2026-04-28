Le PSG gagne une bataille historique contre le Bayern

Neuf buts, une intensité hallucinante, des renversements de situation : la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern a livré un spectacle grandiose ce mardi soir dans un Parc des Princes en fusion (5-4). Un maigre but d'avance qui sera loin d'être suffisant, dans huit jours en Bavière.

Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Munich

Buts : Kvaratskhelia (24 e et 56 e ), Neves (33 e ) et Dembélé (45 e +4 SP et 58 e ) pour le PSG // Kane (17 e SP), Olise (41 e ), Upamecano (65 e ) et Díaz (68 e ) pour le Bayern

Paris est magique. C’est en tout cas le dicton, et les champions d’Europe se sont appliqués à le démontrer dans un choc au sommet dont on se souviendra très (très) longtemps en venant à bout d’un Bayern Munich pas en reste (5-4). Une soirée placée sous le signe de l’extraordinaire, des doublés de Khvicha Kvaratskhelia, grand monsieur de cette campagne européenne et d’Ousmane Dembélé aux gestes de génie si nombreux de part et d’autre qu’on a vite arrêté de les compter. Même en tribunes, la fête fut totale dans une ambiance invraisemblable dès l’avant-match avec le déploiement de bâches revisitant La liberté guidant le peuple sur fond de « Marseillaise » – chacun se fera son avis sur le message – suivi par 90 minutes de vacarme. Le rendez-vous est pris dans huit jours à Munich.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com