Le Celtic récompense son héros

O’Neill est des nôtres. Revenu cette saison pour une périlleuse mission au Celtic, dans le but de rattraper Heart of Midlothian dans la course au titre, Martin O’Neill a fait encore mieux : les dépasser à la dernière journée et rafler un nouveau championnat .

Pour le récompenser, quoi de mieux qu’une petite prolongation , histoire de continuer l’aventure ? Dans un communiqué, le club de Glasgow a officialisé la nouvelle, qui s’accompagne d’un contrat d’un an, renouvelable pour la même période.…

JF pour SOFOOT.com