Les JO de Paris 2024, le jackpot de France Télévisions

Les Cassandre qui s'alarmaient du chèque faramineux déboursé par le groupe public France Télévisions pour diffuser les JO de Paris 2024 – on parle de 130 millions d'euros, y compris les JO d'hiver de Pékin 2022 – peuvent se rassurer. Le plus grand événement sportif mondial a fait un énorme carton en audience et en recettes publicitaires pour le diffuseur en clair (Eurosport et la plateforme Max étant le diffuseur payant).

Lors de la dernière quinzaine, France 2, qui avait installé son superbe plateau sur la terrasse du palais du Trocadéro avec une vue magnifique sur la tour Eiffel, a été de loin la première chaîne de France, avec une part d'audience de 32,4 %. Loin derrière, TF1 pointe à 14 %, talonnée par France 3, qui profite de la compétition avec 13,2 %.

« Personne ne regrette, à France Télévisions, cet investissement sur Paris 2024. C'est le moment majeur de notre année 2024 et nous avons été à la hauteur de l'événement avec une diffusion sur nos deux chaînes principales et une chaîne numérique spéciale ainsi qu'un plateau majestueux dont on ne se lassait pas. On peut rendre hommage à l'organisation et aux athlètes, qui ont créé une liesse populaire comme lors de la Coupe du monde de football en France en 1998 », confie Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports.

Le groupe présidé par