Les investisseurs se tournent vers le franc suisse pour des opérations de « carry trade » très prisées après l'intervention sur le yen

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* Le risque d'intervention sur le yen incite les investisseurs à rechercher des alternatives aux opérations de « carry trade » courantes sur le marché des changes

* Les analystes désignent le franc suisse, dont le rendement est faible, comme une alternative évidente

* Un franc plus faible apporterait un soulagement aux autorités suisses

par Alun John et Dhara Ranasinghe

Un franc suisse plus faible pourrait être une conséquence inattendue des récentes interventions conjointes américano-japonaises , une initiative rare visant à soutenir le yen, ce qui apporterait un soulagement aux entreprises et aux décideurs politiques suisses qui sont aux prises depuis des années avec la force de leur monnaie nationale. Le franc reste 12% plus fort face à l’euro qu’il y a cinq ans, malgré un certain affaiblissement récent, grâce à l’excédent persistant de la balance courante de la Suisse, à la solidité de ses finances publiques, à une faible inflation et aux flux de capitaux vers cette valeur refuge. Sa force a rendu les exportations du pays plus chères et a freiné la croissance économique. Le yen et le franc sont tous deux influencés par le « carry trade » sur le marché des changes et s’affaiblissent lorsque les investisseurs empruntent dans ces devises à faible taux d’intérêt pour les vendre et acheter des actifs plus rémunérateurs ailleurs, souvent sur les marchés émergents. Le yen a longtemps été la devise de financement de prédilection, mais il devrait rester volatil, les traders restant attentifs au risque d’une nouvelle intervention . Cela a déclenché un mouvement de rotation vers le franc suisse, selon les analystes et les investisseurs, une tendance qui devrait se poursuivre si Washington et Tokyo parviennent à orchestrer un raffermissement de la devise japonaise .

« Les acteurs du marché envisageront de rééquilibrer une partie de leurs positions de financement », a déclaré Fredrik Repton, gestionnaire de portefeuille senior au sein des équipes de gestion mondiale des titres à revenu fixe et des devises chez Neuberger Berman.

« Si l’on examine la performance de la paire euro-franc suisse, cela donne sans doute une meilleure idée de l’évolution de l’environnement de marché. »

À environ 0,9385, le franc est proche de son plus bas niveau depuis environ un an face à l'euro EURCHF= , après avoir cédé environ 4% par rapport à son plus haut niveau en 11 ans atteint en mars, proche de 0,9. Il est également en baisse de près de 7% par rapport au plus haut niveau atteint en 11 ans face au dollar en janvier CHF= .

La semaine dernière, Rabobank a revu à la hausse son objectif à 9-12 mois pour la parité euro/franc suisse, le faisant passer de 0,94 à 0,95, reflétant ainsi les anticipations d’un nouvel affaiblissement du franc.

LE CARRY TRADE SUR LES DEVISES ÉVOLUE Les opérations de carry trade connaissent leur meilleure période depuis des années, , portées par la faible volatilité des devises. Mais elles deviennent plus difficiles à mener lorsqu’une devise commence à fluctuer, effaçant ainsi les maigres bénéfices tirés des écarts de taux.

Les analystes estiment qu’il est difficile de quantifier précisément l’ampleur des opérations de carry trade, mais ils considèrent les positions courtes sur les devises, qui constituent essentiellement des paris sur l’affaiblissement d’un actif, comme un bon indicateur.

L’intervention récente a entraîné un dénouement des positions courtes sur le yen, rapprochant ainsi leur volume de celui des positions sur le franc.

« Il en faudra beaucoup pour que le yen cesse d’être utilisé comme devise de financement, mais de nombreux facteurs sont susceptibles de faire abandonner cette habitude », a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

Bien que le yen doive rester un choix populaire pour le «carry trade» en tant que l’une des principales devises les plus activement négociées, le risque d’intervention n’est qu’un facteur parmi d’autres qui incite les investisseurs à réfléchir à deux fois avant de parier contre lui. Les anticipations de hausse des taux japonais et les spéculations selon lesquelles le gigantesque Fonds de pension public japonais (GPIF) pourrait réorienter ses allocations vers des investissements nationaux modifient également la dynamique du yen. Les coûts d’emprunt étant maintenus à un niveau bas par la Banque nationale suisse, le franc suisse s’impose comme une alternative évidente au yen dans le cadre des opérations de carry trade.

« Non seulement les taux suisses sont inférieurs à ceux du yen japonais, mais la volatilité du franc est également plus faible », a déclaré Adarsh Sinha, responsable de la stratégie de change mondiale G10 chez BofA.

Les taux suisses s’établissent actuellement à 0% et les taux japonais à 1%.

La BofA recommande depuis longtemps de vendre le franc suisse face au yen, avec un objectif de 190 yens par franc, contre 196 yens actuellement et 200 avant la récente intervention. CHFJPY=

Cette recommandation s’explique en partie par la stabilisation de la balance des paiements du Japon, mais elle s’appuie également sur le fait que le financement en francs suisses semble plus attractif qu’en yens, a déclaré M. Sinha. Tout affaiblissement du franc résultant d’un recours accru à celui-ci pour financer des opérations de «carry trade» serait bien accueilli par la BNS, qui a déclaré qu’elle interviendrait si nécessaire pour affaiblir la monnaie.

M. Repton, de Neuberger, a déclaré qu'il n'était plus aussi pessimiste à l'égard de la monnaie suisse qu'il y a deux mois, compte tenu des fortes fluctuations récentes, même s'il continuait à « ne pas l'apprécier ».

M. Turner, d’ING, a déclaré que la tendance à utiliser le franc comme devise de financement à la place du yen semblait encore en être à ses débuts, mais qu’elle pourrait bien se concrétiser.

« Les Japonais veulent un yen plus fort, les Suisses veulent un franc plus faible, cela serait donc logique. »